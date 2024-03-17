روسيا تطالب ماكرون بالتوقف عن إرساله الأسلحة إلى أوكرانيا

روسيا تطالب ماكرون بالتوقف عن إرساله الأسلحة إلى أوكرانيا
التاريخ
3/17/2024 2:41:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 17 آذار (بترا)-طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوقف عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد مطالبة ماكرون بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في فرنسا في تموز المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"كان يتعين على ماكرون اقتراح وقف إطلاق النار أيضا على أطراف الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
17/03/2024 20:40:47
MENAFN17032024000117011021ID1107987658
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