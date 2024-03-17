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روسيا تطالب ماكرون بالتوقف عن إرساله الأسلحة إلى أوكرانيا

3/17/2024 2:41:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 17 آذار (بترا)-طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوقف عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد مطالبة ماكرون بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في فرنسا في تموز المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"كان يتعين على ماكرون اقتراح وقف إطلاق النار أيضا على أطراف الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
17/03/2024 20:40:47

MENAFN17032024000117011021ID1107987658

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