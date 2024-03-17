أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 17 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف اربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول لهذا العام بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".
وتناول المحور الأول الذي أقيم في صحن مسجد الفيحاء و تحدث فيها الشيخ عبدالسلام نصير " التعريف بالإمام النووي الذي اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وصفاته وأثرها على الأمة بعد مماته .
كما تحدث في المحور الثاني الدكتور خالد خشاشنه عن كتاب رياض الصالحين كونه له سمات وميزات كثيرة كاختيار اصح الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الفضائل والأخلاق وعن الطاعات والمنهيات.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
17/03/2024 20:39:51
MENAFN17032024000117011021ID1107987657
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