Sunday, 17 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

3/17/2024 2:41:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف اربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول لهذا العام بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".
وتناول المحور الأول الذي أقيم في صحن مسجد الفيحاء و تحدث فيها الشيخ عبدالسلام نصير " التعريف بالإمام النووي الذي اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وصفاته وأثرها على الأمة بعد مماته .
كما تحدث في المحور الثاني الدكتور خالد خشاشنه عن كتاب رياض الصالحين كونه له سمات وميزات كثيرة كاختيار اصح الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الفضائل والأخلاق وعن الطاعات والمنهيات.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
17/03/2024 20:39:51

MENAFN17032024000117011021ID1107987657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث