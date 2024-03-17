أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف اربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول لهذا العام بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".

وتناول المحور الأول الذي أقيم في صحن مسجد الفيحاء و تحدث فيها الشيخ عبدالسلام نصير " التعريف بالإمام النووي الذي اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وصفاته وأثرها على الأمة بعد مماته .

كما تحدث في المحور الثاني الدكتور خالد خشاشنه عن كتاب رياض الصالحين كونه له سمات وميزات كثيرة كاختيار اصح الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الفضائل والأخلاق وعن الطاعات والمنهيات.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

17/03/2024 20:39:51

