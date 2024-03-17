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اليرموك تنفذ تجربة انتخابية إلكترونية بالتعاون مع مركز نحن ننهض

3/17/2024 2:41:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا)- نفذت جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، انتخابات تجريبية إلكترونية تحاكي انتخابات اتحاد الطلبة في كلية الآداب.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد أهمية مثل هذه النشاطات والفعاليات في توعية الشباب من أجل مستقبل الأردن، مبينا أن هذا المستقبل يقوم ويرتكز على سواعد الشباب الأردني، ويبقى دورنا كجامعات ومؤسسات هو الرعاية والتسهيل وتوفير المساحة المناسبة أمامهم للانطلاق في فضاء رحب من الإبداع والنجاح والتميز.
من جهته، أشاد مدير عام مركز نحن ننهض عامر أبو دلو، بجهود جامعة اليرموك التي كانت من أولى الجامعات الأردنية التي بدأت العمل على تمكين طلبتها وبناء قدراتهم في الحياة السياسية، استعداداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
و شهدت التجربة ترشح 60 طالبا وطالبة موزعين على القوائم المحلية والقوائم العامة، وتضمنت مراحل العملية الانتخابية كافة أمام الطلبة بهدف تعريفهم على مجريات العملية الانتخابية .
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
17/03/2024 20:38:45

MENAFN17032024000117011021ID1107987656

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