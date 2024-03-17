اليرموك تنفذ تجربة انتخابية إلكترونية بالتعاون مع مركز نحن ننهض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 17 آذار (بترا)- نفذت جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، انتخابات تجريبية إلكترونية تحاكي انتخابات اتحاد الطلبة في كلية الآداب.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد أهمية مثل هذه النشاطات والفعاليات في توعية الشباب من أجل مستقبل الأردن، مبينا أن هذا المستقبل يقوم ويرتكز على سواعد الشباب الأردني، ويبقى دورنا كجامعات ومؤسسات هو الرعاية والتسهيل وتوفير المساحة المناسبة أمامهم للانطلاق في فضاء رحب من الإبداع والنجاح والتميز.
من جهته، أشاد مدير عام مركز نحن ننهض عامر أبو دلو، بجهود جامعة اليرموك التي كانت من أولى الجامعات الأردنية التي بدأت العمل على تمكين طلبتها وبناء قدراتهم في الحياة السياسية، استعداداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
و شهدت التجربة ترشح 60 طالبا وطالبة موزعين على القوائم المحلية والقوائم العامة، وتضمنت مراحل العملية الانتخابية كافة أمام الطلبة بهدف تعريفهم على مجريات العملية الانتخابية .
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
17/03/2024 20:38:45
MENAFN17032024000117011021ID1107987656
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