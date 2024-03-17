ندوة حول حماية الأسرة بجامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 آذار (بترا)- نظمت كلية القانون في جامعة آل البيت اليوم الأحد، ندوة علمية حول"حماية الأسرة وتقوية أواصرها"، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان

وتحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية والذي يصادف في السابع عشر من آذار كل عام وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008 بعد أن تم إقراره في أيار 2004 في قمة تونس.

وقال نائب عميد كلية القانون الدكتور فرحان المساعيد، إن تخليد هذا اليوم يتم تحت شعار: حماية الأسرة وتقوية أواصرها باعتبارها أسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.

وقال المختص بالقانون الدولي الدكتور علي الشرعة إن الأسرة هي أساس المجتمع واللبنة الأساسية فيه حيث اهتم بها القانون الداخلي والخارجي و التشريعات والصكوك الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وحماية الأسرة، مشيرا الى أن حماية الأسرة وتقوية أواصرها إدراكا لأهمية دورها في المجتمع ما يعني ضرورة كفالة الدولة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها.

من جهته أشار مدير دائرة الشؤون القانونية والمختص بالقانون الدولي الدكتور حمزة الدغمي إلى أهمية الأسرة في المجتمع كونها الخلية الأساسية فيه واهم جماعاته الأولية وتسهم في بيان مجموعة من الحقوق سواء ما تعلق بها أو ما كان نتيجة وجودها حيث تشكل الأسرة اللبنة الأولى في كيان المجتمع.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

17/03/2024 20:23:00