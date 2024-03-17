ندوة حول حماية الأسرة بجامعة آل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 آذار (بترا)- نظمت كلية القانون في جامعة آل البيت اليوم الأحد، ندوة علمية حول"حماية الأسرة وتقوية أواصرها"، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان
وتحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية والذي يصادف في السابع عشر من آذار كل عام وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008 بعد أن تم إقراره في أيار 2004 في قمة تونس.
وقال نائب عميد كلية القانون الدكتور فرحان المساعيد، إن تخليد هذا اليوم يتم تحت شعار: حماية الأسرة وتقوية أواصرها باعتبارها أسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.
وقال المختص بالقانون الدولي الدكتور علي الشرعة إن الأسرة هي أساس المجتمع واللبنة الأساسية فيه حيث اهتم بها القانون الداخلي والخارجي و التشريعات والصكوك الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وحماية الأسرة، مشيرا الى أن حماية الأسرة وتقوية أواصرها إدراكا لأهمية دورها في المجتمع ما يعني ضرورة كفالة الدولة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها.
من جهته أشار مدير دائرة الشؤون القانونية والمختص بالقانون الدولي الدكتور حمزة الدغمي إلى أهمية الأسرة في المجتمع كونها الخلية الأساسية فيه واهم جماعاته الأولية وتسهم في بيان مجموعة من الحقوق سواء ما تعلق بها أو ما كان نتيجة وجودها حيث تشكل الأسرة اللبنة الأولى في كيان المجتمع.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
17/03/2024 20:23:00
MENAFN17032024000117011021ID1107987654
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