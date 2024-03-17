الأميرتان سارة وعائشة تشاركان أيتام وأسر عفيفة مأدبة افطار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)-شاركت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل، اليوم الأحد، أيتام وأسر عفيفة في جمعية الروضة للتنمية الاجتماعية وقرية SOS للأطفال مأدبة إفطار، أقامها فندق الانتركونتينينتال الأردن وبالتعاون مع مركز زها الثقافي لأطفال.
وبلغ عدد الأطفال الذين شاركوا بالحفل من قرية SOS ما يقارب 100 طفل ومرافق موزعين على محافظتي العاصمة عمان وإربد وما يقارب 90 طفلا وأسرة عفيفة من جمعية الروضة للتنمية الاجتماعية .
واشتمل حفل الإفطار على فعاليات ترفيهية للأطفال إضافة لتوزيع هدايا كعمل خيري وإنساني .
--( بترا)
ع ح /أز/ ع ط
17/03/2024 20:18:36
MENAFN17032024000117011021ID1107987652
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