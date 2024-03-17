الأميرتان سارة وعائشة تشاركان أيتام وأسر عفيفة مأدبة افطار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)-شاركت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل، اليوم الأحد، أيتام وأسر عفيفة في جمعية الروضة للتنمية الاجتماعية وقرية SOS للأطفال مأدبة إفطار، أقامها فندق الانتركونتينينتال الأردن وبالتعاون مع مركز زها الثقافي لأطفال.

وبلغ عدد الأطفال الذين شاركوا بالحفل من قرية SOS ما يقارب 100 طفل ومرافق موزعين على محافظتي العاصمة عمان وإربد وما يقارب 90 طفلا وأسرة عفيفة من جمعية الروضة للتنمية الاجتماعية .

واشتمل حفل الإفطار على فعاليات ترفيهية للأطفال إضافة لتوزيع هدايا كعمل خيري وإنساني .

--( بترا)

ع ح /أز/ ع ط

17/03/2024 20:18:36