شولتس: يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، إلى اتفاق حول المحتجزين ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لـ(فرانس برس)، قال المستشار الألماني عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، "يجب التوصل إلى اتفاق حول المحتجزين وإلى وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً أنه يتفهم "عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين".

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

17/03/2024 20:05:10