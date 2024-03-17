Sunday, 17 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شولتس: يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

3/17/2024 2:41:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، إلى اتفاق حول المحتجزين ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لـ(فرانس برس)، قال المستشار الألماني عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، "يجب التوصل إلى اتفاق حول المحتجزين وإلى وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً أنه يتفهم "عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
17/03/2024 20:05:10

MENAFN17032024000117011021ID1107987651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث