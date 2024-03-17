شولتس: يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

شولتس: يجب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار
التاريخ
3/17/2024 2:41:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، إلى اتفاق حول المحتجزين ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لـ(فرانس برس)، قال المستشار الألماني عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، "يجب التوصل إلى اتفاق حول المحتجزين وإلى وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً أنه يتفهم "عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
17/03/2024 20:05:10
MENAFN17032024000117011021ID1107987651
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