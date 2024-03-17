749 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي باربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 17 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 749طنا.
وبحسب بلدية إربد الكبرى، بلغ مجموع ما وصل سوق مركزي إربد من الخضار 570 طنا و117 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و 14 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و25 طنا من مواد (8) مثل الفراولة والشمام وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، فتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50و 80 قرشا، والبصل الناشف بين 20و33 والثوم 200 و350 والبطاطا بين 30و 50 والبندورة بين 12و 22 والجزر بين 30و 40 والخيار بين 30و 55 والزهرة بين 12و 20 والليمون بين 15و 25 إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45و 70قرشا.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ ع ط
17/03/2024 20:01:59
MENAFN17032024000117011021ID1107987650
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