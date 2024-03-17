749 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي باربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 749طنا.

وبحسب بلدية إربد الكبرى، بلغ مجموع ما وصل سوق مركزي إربد من الخضار 570 طنا و117 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و 14 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و25 طنا من مواد (8) مثل الفراولة والشمام وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، فتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50و 80 قرشا، والبصل الناشف بين 20و33 والثوم 200 و350 والبطاطا بين 30و 50 والبندورة بين 12و 22 والجزر بين 30و 40 والخيار بين 30و 55 والزهرة بين 12و 20 والليمون بين 15و 25 إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45و 70قرشا.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ ع ط

17/03/2024 20:01:59