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الصحة العالمية: الظروف التي يعيشها أهل غزة غير إنسانية

3/17/2024 2:41:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس، إن الظروف التي يعيشها أهل غزة ويتلقون خلالها الرعاية الصحية، غير إنسانية.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جيبرييسوس، اليوم الأحد، إن منظمة الصحة العالمية ومعها الشركاء تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الأقصى، وسط غزة، وأوصلوا إمدادات طبية لنحو 80 ألف مريض، مشيرا إلى أن اثنين من مستودعات المستشفى لا يعملان وأصبحا يستخدمان لإيواء 7000 رجل وامرأة وطفل.
وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان على غزة، لافتا الى أن الأمم المتحدة والجهات الشريكة معها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة أينما وجدوا ومتى كان ذلك ممكنا.
وكان مارتن جريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أعرب عن صدمته إزاء أنباء مقتل 20 شخصا وإصابة 155 بجراح أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية عند مدخل مدينة غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
17/03/2024 18:53:21

MENAFN17032024000117011021ID1107987649

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