الفايز يلقي كلمة في المؤتمر السنوي الثاني للمجلس العالمي للتجديد السياسي بواشنطن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا) – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن عالمنا بحاجة اليوم، إلى إرادة حقيقية من قبل ساسته وقادته، للوصول إلى السلام الحقيقي، الذي ينشده مجتمعنا الإنساني، وبحاجة أيضًا إلى قرارات حاسمة تجاه الدول المارقة والخارجة على القانون الدولي، وبحاجة إلى صحوة حقيقية للضمير الإنساني والأخلاقي، صحوة تعيد الأمن والاستقرار إلى الشعوب المضطهدة والجائعة والفقيرة، وتنهي سياسة الاستقطاب والهيمنة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز، في المؤتمر السنوي الثاني للمجلس العالمي للتجديد السياسي الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف دعم السلام العالمي والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وبناء مجتمع إنساني خال من العنف، بمشاركة قادة سياسيين ورؤساء حكومات سابقين، وحزبيين وبرلمانيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، يمثلون مختلف دول العالم، بحسب ما جاء في بيان لمجلس الأعيان اليوم الأحد.

وبين الفايز، أن المجتمع الدولي ومنظماته الأممية سواء كانت عصبة الأمم أو خليفتها الأمم المتحدة، قد فشلا في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين منذُ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا، وانقسم المجتمع الدولي إلى محاور وأقطاب، ولم تستطع الأمم المتحدة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، من تحقيق أهدافها ومنع الصراعات والحروب الدائرة في عالمنا، وللأسف بدا عالمنا اليوم أكثر انقسامًا بين شماله وجنوبه، وزادت هيمنة الدول العظمى على الدول الفقيرة والضعيفة.

وأكد "أن السلام الذي ينشده عالمنا ما زال مفقودًا، وما زال مجتمعنا الإنساني يُعاني من الصراعات والحروب، رغم المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال والحياة الآمنة".

وبين أن الفجوة اتسعت بين الدول الفقيرة والغنية، وما زالت العديد من دول العالم تُعاني من ويلات الصراعات، وخير دليل على ذلك أن الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني من أطول احتلال في تاريخ البشرية، بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

ولفت الفايز إلى أنه "نتيجة لفشل المجتمع الدولي ببناء مجتمع إنساني خال من العنف وأسلحة الدمار الشامل، ولعدم قدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها من فض النزاعات وإنهاء الصراعات، فإن المجتمع الإنساني يدفع اليوم ثمنا باهظا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".

ومضى قائلًا: "من المحزن جدًا أنه ما زالت العديد من الدول تغذي هذه الصراعات والحروب وتدعمها بالمال والسلاح، رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها المجتمع الدولي، ما أدى أيضًا إلى انتشار العنصرية والحروب الطائفية والدينية وخطاب الكراهية، ولم تنجح القوى الحية في التقريب بين الشعوب، وفشل حوار الحضارات، وسيطرت قوى الإرهاب والتطرف، وازدهرت تجارة المخدرات، وأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة المحرمة دوليا، وزاد نفوذ العصابات المسلحة والمليشيات ومرتزقة الحروب".

وأشار الفايز إلى أن الصراعات والأزمات السياسية والحروب الأهلية، والتي أغلبها في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى قتل وتهجير مئات الالاف، وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع النمو الاقتصادي وانعدام التنمية، ويدخل التغير المناخي كتحدٍ إضافي، ليعمق أزمة الغذاء العالمية إلى مستويات مقلقة، قد تتسبب بمزيد من حالات النزوح واللجوء، وتراجع النمو الاقتصادي وانعدام التنمية.

وذكر الفايز، بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي اعتبر فيها أن مجلس الأمن الدولي فشل في منع الحرب في أوكرانيا، وأنه فشل أيضًا في القيام بكل ما يمكنه لمنع هذه الحرب ووضع حد لها، والتي اعترف فيها أيضًا بإن مجلس الأمن مشلول بسبب الانقسامات الجيوستراتيجية، وأن المؤسسات العالمية ضعيفة وعفا عليها الزمن، وأنها لم تزل عالقة في فترة زمنية مضى عليها 80 عامًا.

وبخصوص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضح غوتيريش، أنه ضغط على مجلس الأمن الدولي، من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لكن للأسف فشل في القيام بذلك.

ونوه الفايز إلى أنه في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم، للوقوف على التحديات التي تواجه عالمنا وكيفية معالجتها، وصولا إلى السلم العالمي لينعم عالمنا بالأمن والاستقرار والسلام، "أود تذكيركم وتذكير مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية، التي تدافع عن حرية الشعوب وحقها في الحياة والكرامة، أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي وجراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد تجاوز عدد الشهداء 31 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 80 ألفا، منهم 75 بالمئة من النساء والأطفال.

وأكد الفايز في كلمته، "أن كل هذا القتل يجري أمام صمت المجتمع الدولي، وأن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص في غزة، وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس ومصادر المياه، وتدمير 80 بالمئة من بيوت قطاع غزة وكافة البنى التحتية، وتهجير نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من القطاع إلى رفح، إضافة إلى قتل الصحفيين والأطباء، ومنع موظفي المنظمات الإنسانية من القيام بعملها".

وتوجه الفايز للحضور متسائلًا: "هل جرائم إسرائيل هذه هي جرائم حرب؟ وهل ما تقوم به من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية، من حق المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية أن تحاسب إسرائيل على جرائمها؟".

ولفت الفايز إلى أن "استمرار هذه العدوان أمر غير مقبول، وأن استمرار المجتمع الدولي الاكتفاء بالتنديد أمر غير مبرر"، مستائلًا "إلى متى تبقى إسرائيل دولة خارجة على القانون، تدعمها دول تدعي الحرية وحماية حقوق الإنسان، تحت مبرر حق الدفاع عن النفس".

كما أشار إلى أن "ما جرى في السابع من شهر أكتوبر العام الماضي، ما هو إلا نتيجة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة منذ قرابة الثمانية عقود، لقد تجاوزت إسرائيل كافة القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية، والمعايير القانونية".

وبين رئيس مجلس الأعيان أيضًا أن حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني عموما، إضافة إلى مختلف الجرائم الأخرى، سواء كانت التطهير العرقي أو القتل المتعمد أو اتباع سياسة التجويع والتهجير القسري، وتدمير سبل العيش والحياة، هي جميعها جرائم حرب ينطبق عليها تعريف الأمم المتحدة لمفهوم حرب الابادة وجرائم الحرب.

وقال الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يمثل صوت الحكمة والعقل، يحذر باستمرار من تداعيات عدم تطبيق إسرائيل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقد بين جلالته لشركائه وأصدقائه من قادة العالم وساسته، أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية، لن يحقق الأمن والاستقرار لها أو لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وبين أنه خلال جولة جلالته الأخيرة، التي شملت الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، هذه الدول التي يرتبط معها الأردن بعلاقات استراتيجية قوية ومتينة، مضى على بعضها أكثر من 10 عقود، لكنه يختلف معها في موضوع التعاطي السياسي والأمني المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الفايز أن جلالته وضع قادة تلك الدول ومسؤوليها، بحقيقة ما يجب عمله لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حيثُ حمل جلالته مشروعا بخطة واضحة للتعامل مع العدوان الإسرائيلي، أساسه عدم السماح لإسرائيل باجتياح مدينة رفح لأن النتيجة ستكون كارثية على الجميع، وضرورة انضاج صفقة وقف الحرب عبر هدنة طويلة تبدأ بتبادل الأسرى إضافة إلى فتح كافة المعابر لتدفق أكبر كميات من المعونات الإنسانية، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية ولجم المستوطنين، وفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وإطلاق مبادرة الحل السياسي الشامل وفق جدول زمني محدد، من خلال مؤتمر دولي يفرض الحل العادل للقضية الفلسطينية على إسرائيل، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى رفض الأردن توسيع الحرب والتهجير القسري للفلسطينيين تحت أي ذريعة.

وأشار الفايز إلى أن الأردن لديه 2.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين، يوفر لهم الرعاية الكريمة والعمل بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهؤلاء من حقهم العودة إلى وطنهم الذي هجروا منه قسرا.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني أبلغ كافة الأطراف الفاعلة، في البيت الأبيض والكونغرس والعواصم الأوروبية وغيرها، بأن أي محاولة أو خيار لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب الأردن أمر مرفوض تمامًا، وقيام إسرائيل بأي عملية تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية هو بمثابة خط أحمر، وسيتعامل الأردن مع هذه العملية بمنتهى الحزم باعتبارها تهديدا للأمن الوطني الأردني.

كما أشار الفايز أيضًا إلى أن العالم اليوم يواجه تحدي اللجوء والنزوح، بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف أو نتيجة الخوف من التعرض للاضطهاد، أو بسبب العرق أو الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الآراء السياسية، مبينًا أن أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشير إلى أنه في عام 2017 رحل حوالي 65 مليون شخص قسراً في جميع أنحاء العالم، تاركين بيوتهم ومقدراتهم، فهناك مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، والملايين من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ومثلهم أيضًا من الدول الأفريقية، خاصة الذي هاجروا بسبب الجوع والفقر والاضطهاد الديني والعرقي.

وأكد أن هذه التحديات ترتب على المجتمع الدولي، المزيد من التشاركية المبنية على الثقة لتجاوزها، من خلال بناء علاقات قائمة على الاحترام والمنافع المشتركة، وعلى نحو يبني مستقبلا تشاركي للمجتمع الإنساني يحقق الرفاه للجميع، ويعيد المتانة والقوة للقيم الإنسانية والأخلاقية، وقيم الحرية والعدالة، بعيدا عن السيطرة والاستحواذ والهيمنه، وسياسة الاستقطاب وتحقيق المنافع الخاصة، على حساب كرامة الشعوب وحريتها وأمنها واستقرار الدول وسيادتها.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بذل جهود أكبر لتذليل كافة العقبات والتحديات، من خلال الحوار المسؤول والجاد، وإيجاد الترابط الاقتصادي المتبادل بين الدول، وتعزيز العلاقات في المجال الثقافي والاجتماعي، فالاعتراف المتبادل بالحقوق وتحقيق العدالة للجميع، يصل بالجميع إلى معادلة أمن ورخاء دائمين.

يشار إلى أن المجلس العالمي للتجديد السياسي (GCPR) هو منظمة عالمية تجمع السياسيين على جميع المستويات من مختلف أنحاء العالم، وقد تم إطلاقه عام 2022 ، بهدف تعزيز تعاون السياسيين والسعي لتحقيق السلام والعدالة العالميين.

--(بترا)

م ش/ن ح/ ع ط

17/03/2024 18:50:05

