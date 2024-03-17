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دورة تدريبية حول أحكام التجويد بإربد

3/17/2024 2:41:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا) بدأت في مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد اليوم، دورة تدريبية حول "أحكام التجويد"، وذلك بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية من (12-15 عاما).
وخلال افتتاح الدورة تحدث مدرب الدورة عدلي السفوح، عن أهمية إتقان تلاوة القرآن الكريم وعن أهم المهارات اللازمة لإتقان قراءة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التجويد بطريقة صحيحة ودقيقة.
وأشتملت فعاليات الدورة على تدريب المشاركين على قراءة آيات من القرآن بشكل عملي، وذلك من خلال استخدام أساليب علمية منهجية مع تطبيق جميع أحكام التجويد.
وتهدف الدورة التي ستستمر مدة خمسة أيام الى تمكين المشاركين من إتقان قراءة وتلاوة القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد عن طريق التقليد، إضافة الى تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه والارتباط به والميل إلى قراءته وترتيله.
(بترا)
ع ع/ ع ط
17/03/2024 18:05:45

MENAFN17032024000117011021ID1107987647

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