دورة تدريبية حول أحكام التجويد بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 17 آذار (بترا) بدأت في مركز شباب بيت راس التابع لمديرية شباب إربد اليوم، دورة تدريبية حول "أحكام التجويد"، وذلك بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية من (12-15 عاما).
وخلال افتتاح الدورة تحدث مدرب الدورة عدلي السفوح، عن أهمية إتقان تلاوة القرآن الكريم وعن أهم المهارات اللازمة لإتقان قراءة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التجويد بطريقة صحيحة ودقيقة.
وأشتملت فعاليات الدورة على تدريب المشاركين على قراءة آيات من القرآن بشكل عملي، وذلك من خلال استخدام أساليب علمية منهجية مع تطبيق جميع أحكام التجويد.
وتهدف الدورة التي ستستمر مدة خمسة أيام الى تمكين المشاركين من إتقان قراءة وتلاوة القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد عن طريق التقليد، إضافة الى تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه والارتباط به والميل إلى قراءته وترتيله.
(بترا)
ع ع/ ع ط
17/03/2024 18:05:45
MENAFN17032024000117011021ID1107987647
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