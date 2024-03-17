صدور العدد 52 من مجلة فنون عن وزارة الثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار(بترا)-صدر حديثا عن وزارة الثقافة العدد 52 من مجلة فنون والتي تعنى بالموضوعات الفنية المختلفة والمتنوعة.

واستهل عدد المجلة التي يرأس تحريرها الزميل حسين نشوان، بافتتاحية كتبها عضو هيئة التحرير الناقد السينمائي عدنان مدانات

وتناولت افتتاح استوديوهات "اوليفوود" في عمان.

وقال مدانات في الافتتاحية إن افتتاح ستوديوهات "اوليفوود" خطوة بالاتجاه الصحيح يجب أن تعقبها خطوات مساندة خاصة

على صعيد التمويل الكامل لتنشيط العمل السينمائي وليس الاعتماد فقط على الدعم الجزئي، مثلما سيسهم إنشاء صالات

عرض في جميع المدن الأردنية بإتاحة الفرصة لمشاهدة الأفلام الأردنية من قبل عامة الناس في جميع أرجاء الوطن.

ولفت الى ضرورة الوعي بأهمية وجود صناعة سينما أردنية وطنية المضمون عربية الرسالة باعتبار أن السينما وسيلة الفن

الأكثر قدرة على التعبير عن الهوية.

واشتمل العديد على موضوعات؛ "مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37..الجمهور سر الفرح" للزميل محمود الخطيب،

و"الصناعات الثقافية..كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة" للباحث الدكتور كمال ميرزا.

وفي قطاع الفن السابع احتوى العدد على موضوعات "السينما الأردنية .. رحلة من الفيلمية الى الرقمية" للباحث والمخرج

الدكتور احمد الفالح، و"عناصر لغة الفيلم.. تحويل النص الى صورة ناطقة" للناقد الدكتور هاني الحجاج، و"المخرج انتونيوني

فيلمه الكسوف" للسينمائية هدى قمحية.

كما اشتمل العدد في موضوعات الموسيقى على؛ "دلالة الدلالة في أغاني الأطفال الشعبية" للباحث الدكتور صبحي الشرقاوي،

و"القسم الموسيقي وفرقة الإذاعة الأردنية..تاريخ على سلم المجد" للمؤلف والملحن الموسيقي ضرغام بشناق،

و"بين الشعر والموسيقي العربيين" للباحث والكاتب المصري صلاح عبدالستار محمد الشهاوي.

وفي موضوعات الفنون الرقمية تناول الكاتب محمد السناجلة موضوع "مستقبل الفن..أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي

والويب3 والانترنت الغامر" .

وفي شؤون المسرح احتوى العدد على موضوعات "إيستاتيك..جماليات القبح في المسرح" للباحث والمخرج المسرحي

العراقي الدكتور علي شبو، و"قراءة جديدة في مسرحية تاجر البندقية" للفنانة نادرة عمران، و"مسرحة الرواية

وجدل الغايات ..عائد إلى حيفا والمهطوان نموذجا" للكاتبة مجدولين أبو الرب، و"في ظلال المسرحي كشاف المواهب خالد الطريفي

هل من شارق لشرارة الابداع" للزميل إبراهيم السواعير.

وفي محور الفنون التشكيلية كتب في العدد الباحث في الفلسفة المغربي الدكتور عبدالصمد الزهور بعنوان "فلسفة الفن..المحاكاة

والابداع التأويلي"، والفنان التشكيلي الدكتور خالد الحمزة بعنوان "فوتوغرافيا حوراني..إعادة الصورة إلى سيرتها الثانية"،

فيما كتب الروائي يحيى القيسي ترجمة لمقالة الكاتبة والفنانة البرتغالية ديانا أوليفيرا وحملت عنوان "خمسة وجوه للفنانة المكسيكية

فريدا كاهلو..التدوين البصري كسيرة للالم"، والناقد والصحافي المغربي سعيد بو عيطة بعنوان التشكيلية الشعيبية طلال..رائدة

الفن الفطري المغربي".

وتناول محور فنون التصميم والعمارة موضوعات " الشكل الدال في العمل الفني..المشاهدة والمعنى" للفنان التشكيلي

عبدالله التميمي، و"العمارة النبطية ..تطويع المفردات لصناعة الحياة" للكاتب محمد جميل خضر، و"البيوت الطينية

في معان..إرث معماري " للباحثين في علوم الاثار الدكتور بلال أحمد أبو هلالة والدكتور فوزي قاسم أبو دنة.

كما احتوى العدد على بابه الثابت تحت عنوان "رف الكتب" الذي تعده الفنانة التشكيلية ميرفت هليل واستعرضت فيه

عددا من الكتب التي صدرت حديثا، ليختتم بقصيدة للشاعر يوسف عبدالعزيز حملت عنوان "امراة بجوارير " واهداها للفنان الاسباني

العالمي سلفادور دالي.

--(بترا)

م ت/ع ط

17/03/2024 18:14:00

