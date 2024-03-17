مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم الأحد، قائد الحرس الوطني الإماراتي اللواء الركن حمدان الزيودي والوفد المرافق له، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون القائم في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيّما في المجالات التدريبية.
ووقّع الطرفان على هامش الزيارة مذكرة تفاهم تُعنى بالمجالات التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وتوسيع أطر هذا التعاون وفتح مجالات أوسع أمامه.
وقال اللواء المعايطة، إنّ العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتهما الحكيمة ممتدة ومتجذّرة في مختلف المجالات، مشيراً إلى التوجيهات الملكية السامية الموجهة دوما لوضع الخبرات كافّة أمام الإخوة في دولة الإمارات الشقيقة وباقي الدول العربية.
وأكد أنّ توقيع هذه المذكرة اليوم ما هو إلا امتداد لشراكة طويلة تجمع أجهزة الأمن في البلدين، ولا سيّما في مجال التدريب، وتبادل الخبرات، والهادفة إلى تعزيز الأمن والطمأنينة.
من جهته، أكد اللواء الزيودي، أهمية التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، والتطلع لتعزيزه على المستويات كافّة، مثمنًا كل ما تقدّمه مديرية الأمن العام في الأردن من تعاون وانفتاح على شتى الصعد.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ف ق
17/03/2024 17:14:55
MENAFN17032024000117011021ID1107987644
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