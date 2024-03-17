مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم الأحد، قائد الحرس الوطني الإماراتي اللواء الركن حمدان الزيودي والوفد المرافق له، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون القائم في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيّما في المجالات التدريبية.

ووقّع الطرفان على هامش الزيارة مذكرة تفاهم تُعنى بالمجالات التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وتوسيع أطر هذا التعاون وفتح مجالات أوسع أمامه.

وقال اللواء المعايطة، إنّ العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتهما الحكيمة ممتدة ومتجذّرة في مختلف المجالات، مشيراً إلى التوجيهات الملكية السامية الموجهة دوما لوضع الخبرات كافّة أمام الإخوة في دولة الإمارات الشقيقة وباقي الدول العربية.

وأكد أنّ توقيع هذه المذكرة اليوم ما هو إلا امتداد لشراكة طويلة تجمع أجهزة الأمن في البلدين، ولا سيّما في مجال التدريب، وتبادل الخبرات، والهادفة إلى تعزيز الأمن والطمأنينة.

من جهته، أكد اللواء الزيودي، أهمية التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، والتطلع لتعزيزه على المستويات كافّة، مثمنًا كل ما تقدّمه مديرية الأمن العام في الأردن من تعاون وانفتاح على شتى الصعد.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ف ق

17/03/2024 17:14:55

