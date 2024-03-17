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الجعفري يفوز بالميدالية الفضية ببطولة الدوري العالمي للكراتيه

3/17/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)-فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم الاحد، بالميدالية الفضية في بطولة الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية.
وخسر الجعفري في المباراة النهائية أمام اللاعب المصري يوسف بدوي (2-3 ).
وكان لاعب المنتخب عبد الله حماد فاز اليوم أيضا بالميدالية البرونزية في نفس البطولة.
--(بترا)
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17/03/2024 17:12:43

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