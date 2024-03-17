الجعفري يفوز بالميدالية الفضية ببطولة الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
3/17/2024 2:41:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)-فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم الاحد، بالميدالية الفضية في بطولة الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية.
وخسر الجعفري في المباراة النهائية أمام اللاعب المصري يوسف بدوي (2-3 ).
وكان لاعب المنتخب عبد الله حماد فاز اليوم أيضا بالميدالية البرونزية في نفس البطولة.
--(بترا)
خ خ
17/03/2024 17:12:43
MENAFN17032024000117011021ID1107987643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.