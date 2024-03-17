فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا) - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيشمل منطقتي مندح غرب البلد وصما طريق مندح ، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا .

-- (بترا)

أ غ /ف ق

17/03/2024 16:56:48

