بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وهيئة تنظيم قطاع النقل والطاقة

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السلط 17 آذار(بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل والطاقة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المهندس زياد السعايدة، أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة والتعدين.

واتفق الطرفان على توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين لتدريب الطلبة من جميع التخصصات في الهيئة.

وأكد السعايدة أهمية الشراكة مع الجامعات الرسمية وتعزيز ثقافة التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أهمية تسخير الأدوات المعرفية ونتائج الدراسات الحديثة لتقديم حلول ناجعة لتحديات تواجه قطاع المصادر الطبيعية في المملكة.

وأشاد بتوجه الجامعة لاستغلال المصادر الطبيعية في التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابا على موارد الجامعة المالية، ويخفف من أعباء الطاقة على ميزانيتها.

من جهته، أشار العجلوني إلى أن من أبرز المتغيرات التي تستدعي المراجعة المستمرة والتقييم مع الهيئة، هي مشاريع الجامعة التوسعية في المباني والبنية التحتية التكنولوجية، ودراسة توزيع الأحمال الكهربائية للكليات في أقاليم المملكة الثلاثة موضوع النسب ( الوزن النسبي للأقاليم)، وإعادة النظر بموضوع رسوم التعرفة الكهربائية للمصانع داخل الجامعة والمشاريع الاستثمارية.

وبين أن الجامعة تعد الدراسات اللازمة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في كلية معان الجامعية بقدرة 3 ميغاواط، لسد الاحتياجات الكاملة من الطاقة لكليات الجنوب.

وجرى خلال اللقاء تقييم المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الذي جرى تشغيله تجاريا في الثلث الأخير من العام الماضي.

--(بترا)

أع/م ف/ف ق

17/03/2024 16:28:59