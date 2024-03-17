بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وهيئة تنظيم قطاع النقل والطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 17 آذار(بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل والطاقة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المهندس زياد السعايدة، أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة والتعدين.
واتفق الطرفان على توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين لتدريب الطلبة من جميع التخصصات في الهيئة.
وأكد السعايدة أهمية الشراكة مع الجامعات الرسمية وتعزيز ثقافة التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أهمية تسخير الأدوات المعرفية ونتائج الدراسات الحديثة لتقديم حلول ناجعة لتحديات تواجه قطاع المصادر الطبيعية في المملكة.
وأشاد بتوجه الجامعة لاستغلال المصادر الطبيعية في التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابا على موارد الجامعة المالية، ويخفف من أعباء الطاقة على ميزانيتها.
من جهته، أشار العجلوني إلى أن من أبرز المتغيرات التي تستدعي المراجعة المستمرة والتقييم مع الهيئة، هي مشاريع الجامعة التوسعية في المباني والبنية التحتية التكنولوجية، ودراسة توزيع الأحمال الكهربائية للكليات في أقاليم المملكة الثلاثة موضوع النسب ( الوزن النسبي للأقاليم)، وإعادة النظر بموضوع رسوم التعرفة الكهربائية للمصانع داخل الجامعة والمشاريع الاستثمارية.
وبين أن الجامعة تعد الدراسات اللازمة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في كلية معان الجامعية بقدرة 3 ميغاواط، لسد الاحتياجات الكاملة من الطاقة لكليات الجنوب.
وجرى خلال اللقاء تقييم المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الذي جرى تشغيله تجاريا في الثلث الأخير من العام الماضي.
--(بترا)
أع/م ف/ف ق
17/03/2024 16:28:59
MENAFN17032024000117011021ID1107987639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.