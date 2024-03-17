المستشار الألماني يغادر المملكة بعد زيارة عمل

المستشار الألماني يغادر المملكة بعد زيارة عمل
التاريخ
3/17/2024 2:41:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 17 آذار(بترا) – غادر المستشار الألماني أولاف شولتس مدينة العقبة، اليوم الأحد، بعد أن اختتم زيارة عمل للمملكة التقى خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان في وداع المستشار الألماني في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الألماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين.
--(بترا)
ف م/ف ق
17/03/2024 16:12:47
MENAFN17032024000117011021ID1107987638
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