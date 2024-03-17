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المستشار الألماني يغادر المملكة بعد زيارة عمل

3/17/2024 2:41:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 17 آذار(بترا) – غادر المستشار الألماني أولاف شولتس مدينة العقبة، اليوم الأحد، بعد أن اختتم زيارة عمل للمملكة التقى خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان في وداع المستشار الألماني في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والسفير الألماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين.
--(بترا)
ف م/ف ق
17/03/2024 16:12:47

MENAFN17032024000117011021ID1107987638

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