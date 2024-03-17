2827 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2827طنا، منها 2100طن خضار، و497طن فواكه، و 230طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50و 80 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والثوم بين 250 و500، والبطاطا 30و 45، والبندورة بين 6و 15، والجزر بين 30و 40، والخيار بين 30و 50، والزهرة بين 15و 25، والليمون بين 30و 40، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

--(بترا)

رح/ ف م

17/03/2024 16:11:15