2827 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2827طنا، منها 2100طن خضار، و497طن فواكه، و 230طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50و 80 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والثوم بين 250 و500، والبطاطا 30و 45، والبندورة بين 6و 15، والجزر بين 30و 40، والخيار بين 30و 50، والزهرة بين 15و 25، والليمون بين 30و 40، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.
--(بترا)
رح/ ف م
17/03/2024 16:11:15
MENAFN17032024000117011021ID1107987637
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