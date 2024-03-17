منتخب الشباب يعلن تشكيلته استعدادا للمعسكر التدريبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت سن 20، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، قائمة اللاعبين استعدادا لإقامة معسكر داخلي خلال الفترة 17 وحتى 25 آذار الحالي، يتخلله ثلاثة لقاءات ودية، تأهبا للتصفيات الآسيوية أيلول المقبل.

وضمت القائمة 23 لاعبا: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني، وأنس الخب.

ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب الوطني مع نظيره السوري عند الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب جاوا، قبل أن يواجه اليابان مرتين يومي 21 و 25 من الحالي، بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما ، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ف ق

17/03/2024 16:02:52