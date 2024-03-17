منتخب الشباب يعلن تشكيلته استعدادا للمعسكر التدريبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت سن 20، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، قائمة اللاعبين استعدادا لإقامة معسكر داخلي خلال الفترة 17 وحتى 25 آذار الحالي، يتخلله ثلاثة لقاءات ودية، تأهبا للتصفيات الآسيوية أيلول المقبل.
وضمت القائمة 23 لاعبا: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني، وأنس الخب.
ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب الوطني مع نظيره السوري عند الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب جاوا، قبل أن يواجه اليابان مرتين يومي 21 و 25 من الحالي، بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما ، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
17/03/2024 16:02:52
MENAFN17032024000117011021ID1107987635
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