ورشة بعنوان المشاركة السياسية طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 17 آذار (بترا ) – علي فريحات - نظم مركز القدس للدراسات السياسية وملتقى الشواهد للأدب والثقافة اليوم الأحد، في مخيم سوف بمحافظة جرش ندوة حوارية بعنوان: "المشاركة السياسية طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين" .

وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي، إن الموقف الأردني كان الأقوى والأفعل بين جميع المواقف العربية وهو ما يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في الأردن.

وأكد الرنتاوي أن الإقبال الكثيف للشباب على ميادين المشاركة السياسية والحزبية يوفر فرصة نادرة لترجمة إرادة الدولة بالإصلاح السياسي، داعياً لضرورة تحفيز هذا المسار عبر المشاركة الكثيفة والواعية في اختيار الأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات المقبلة.

وأشارت عضو مجلس النواب دينا البشير، إلى أهمية المشاركة السياسية والحزبية ودورها في انتاج برلمانات قائمة على العمل الجماعي.

وأكدت البشير أهمية الانخراط بالأحزاب نظراً لدورها في عملية التنشئة والتنمية السياسية ووضع برامج قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أهمية قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ودورها في تعزيز مشاركة المرأة والشباب.

واشتملت الندوة التي شارك فيها 70 شخصا من وجهاء ونشطاء وناشطات جرش، على كلمات لعميد كلية الأعمال في جامعة جرش الدكتور حمزة الحوامدة، ورئيس التقدير للجنة تحسين خدمات مخيم سوف عبد المحسن بنات، و رئيس ملتقى الثوابت للأدب والثقافة ثابت الشريف.

--(بترا)

ع ف/ف م/ف ق

17/03/2024 16:01:18