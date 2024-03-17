ورشة بعنوان المشاركة السياسية طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 17 آذار (بترا ) – علي فريحات - نظم مركز القدس للدراسات السياسية وملتقى الشواهد للأدب والثقافة اليوم الأحد، في مخيم سوف بمحافظة جرش ندوة حوارية بعنوان: "المشاركة السياسية طريقنا لتدعيم الأردن ودعم فلسطين" .
وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي، إن الموقف الأردني كان الأقوى والأفعل بين جميع المواقف العربية وهو ما يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في الأردن.
وأكد الرنتاوي أن الإقبال الكثيف للشباب على ميادين المشاركة السياسية والحزبية يوفر فرصة نادرة لترجمة إرادة الدولة بالإصلاح السياسي، داعياً لضرورة تحفيز هذا المسار عبر المشاركة الكثيفة والواعية في اختيار الأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات المقبلة.
وأشارت عضو مجلس النواب دينا البشير، إلى أهمية المشاركة السياسية والحزبية ودورها في انتاج برلمانات قائمة على العمل الجماعي.
وأكدت البشير أهمية الانخراط بالأحزاب نظراً لدورها في عملية التنشئة والتنمية السياسية ووضع برامج قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أهمية قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ودورها في تعزيز مشاركة المرأة والشباب.
واشتملت الندوة التي شارك فيها 70 شخصا من وجهاء ونشطاء وناشطات جرش، على كلمات لعميد كلية الأعمال في جامعة جرش الدكتور حمزة الحوامدة، ورئيس التقدير للجنة تحسين خدمات مخيم سوف عبد المحسن بنات، و رئيس ملتقى الثوابت للأدب والثقافة ثابت الشريف.
--(بترا)
ع ف/ف م/ف ق
17/03/2024 16:01:18
MENAFN17032024000117011021ID1107987634
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