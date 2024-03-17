الصندوق الأردني للريادة يزيد استثماره في بروبيلر إلى 5 ملايين دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- أعلن الصندوق الأردني للريادة عن زيادة استثماره في صندوق "بروبيلر" المتخصص بالاستثمار في قطاعات البرمجيات وبرمجيات الشركات والبنية السحابية، من 5ر3 ملايين دولار إلى خمسة ملايين دولار.
ويستثمر صندوق "بروبيلر" في الشركات الناشئة مع التركيز على الابتكار وقابلية التوسع، كما يستثمر في شركات أردنية مما يؤكد الدور الهام الذي يبذله في تعزيز روح ريادة الأعمال الأردنية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب، إن رفع قيمة الاستثمارات في الصندوق جاء بسبب استثماراته في الشركات الريادية في الأردن، ودعمه المستمر لتلك الشركات، والقيمة المضافة التي يقدمونها لبيئة الريادة في الأردن.
ويذكر أن الصندوق تأسس عام 2017 برأس مال وصل إلى 98 مليون دولار، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية، حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار.
ويعمل الصندوق على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية.
ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.
--(بترا)
رش/ ع س/ف ق
17/03/2024 15:49:33
MENAFN17032024000117011021ID1107987633
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