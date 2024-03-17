الصندوق الأردني للريادة يزيد استثماره في بروبيلر إلى 5 ملايين دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- أعلن الصندوق الأردني للريادة عن زيادة استثماره في صندوق "بروبيلر" المتخصص بالاستثمار في قطاعات البرمجيات وبرمجيات الشركات والبنية السحابية، من 5ر3 ملايين دولار إلى خمسة ملايين دولار.

ويستثمر صندوق "بروبيلر" في الشركات الناشئة مع التركيز على الابتكار وقابلية التوسع، كما يستثمر في شركات أردنية مما يؤكد الدور الهام الذي يبذله في تعزيز روح ريادة الأعمال الأردنية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب، إن رفع قيمة الاستثمارات في الصندوق جاء بسبب استثماراته في الشركات الريادية في الأردن، ودعمه المستمر لتلك الشركات، والقيمة المضافة التي يقدمونها لبيئة الريادة في الأردن.

ويذكر أن الصندوق تأسس عام 2017 برأس مال وصل إلى 98 مليون دولار، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية، حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار.

ويعمل الصندوق على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية.

ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

--(بترا)

رش/ ع س/ف ق

17/03/2024 15:49:33