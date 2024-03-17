الأونروا: 23 مليون طن ركام بسبب الدمار في غزة

الأونروا: 23 مليون طن ركام بسبب الدمار في غزة
التاريخ
3/17/2024 2:41:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 آذار(بترا)- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الدمار الذي حل بقطاع غزة تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام.
وأضافت الأونروا في تصريح اليوم الأحد، "سوف يستغرق الأمر سنوات لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة"، مشيرا إلى أن المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية الأخرى قد تأثرت، ودمرت حياة أكثر من مليوني شخص.
--(بترا)
ا ش/ف م
17/03/2024 15:42:34
MENAFN17032024000117011021ID1107987632
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