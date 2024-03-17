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الملك يستقبل وزير خارجية سنغافورة

3/17/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 17 آذار (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في لقاء تناول علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل توسيع التعاون بينهما.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمدينة العقبة، بحث المستجدات في غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة وقف الحرب ومضاعفة توفير المساعدات إلى القطاع، مثمنا مساهمة سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة.
وشدد جلالته على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معربا عن تقديره لدعم سنغافورة لجهود تحقيق السلام وحل الدولتين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير السنغافوري لدى المملكة شامشير زمان.
--(بترا)
ن ح /ف ق
17/03/2024 15:43:35

MENAFN17032024000117011021ID1107987630

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