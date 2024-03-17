أنشطة متنوعة تنفذها شباب محافظة العاصمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- نفذت مديرية شباب محافظة العاصمة أنشطة ثقافية واجتماعية ومهنية ورياضية، ضمن خطة المراكز الشبابية للعام الحالي.
ووفق بيان للمديرية اليوم الأحد، نفذ مركز شابات القويسمة محاضرة بعنوان " آية وعبرة من القرآن الكريم"، بهدف تبيان فضل القرآن في حياتنا وما به من عبر وقصص، ودروس تنظم حياة المسلم، كفتح مكة وما بها من مواقف ودروس سطرت قوة المسلمين وأملهم بنصر الله دائما.
ونفذ مركز شباب لواء سحاب ورشة حول "رفع الوعي حول سلبيات الزواج المبكر" لتعريف المشاركين بتداعيات الزواج المبكر والمشاكل الصحية والاجتماعية والأسرية التي قد تحدث في مجتمعنا، وتؤثر على تماسكه وتطوره.
كما نفذ مركز شابات العاصمة نشاطا بعنوان "وجبات الخير" بهدف نشر المحبة والبهجة والسرور وأجواء الروحانية تسودها مشاعر الود والمحبة، ونفذ مركز شباب ام الرصاص نشاطا بعنوان" فضل صيام شهر رمضان المبارك " لتعريف المشاركين بأهمية الاستعداد النفسي واستقبال هذا الشهر بالطاعات وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين وغيرها من العبادات والفضائل التي حثنا عليها ديننا الحنيف .
--(بترا)
س ح/م ف/ف ق
17/03/2024 15:29:27
MENAFN17032024000117011021ID1107987629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.