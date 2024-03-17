أنشطة متنوعة تنفذها شباب محافظة العاصمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- نفذت مديرية شباب محافظة العاصمة أنشطة ثقافية واجتماعية ومهنية ورياضية، ضمن خطة المراكز الشبابية للعام الحالي.

ووفق بيان للمديرية اليوم الأحد، نفذ مركز شابات القويسمة محاضرة بعنوان " آية وعبرة من القرآن الكريم"، بهدف تبيان فضل القرآن في حياتنا وما به من عبر وقصص، ودروس تنظم حياة المسلم، كفتح مكة وما بها من مواقف ودروس سطرت قوة المسلمين وأملهم بنصر الله دائما.

ونفذ مركز شباب لواء سحاب ورشة حول "رفع الوعي حول سلبيات الزواج المبكر" لتعريف المشاركين بتداعيات الزواج المبكر والمشاكل الصحية والاجتماعية والأسرية التي قد تحدث في مجتمعنا، وتؤثر على تماسكه وتطوره.

كما نفذ مركز شابات العاصمة نشاطا بعنوان "وجبات الخير" بهدف نشر المحبة والبهجة والسرور وأجواء الروحانية تسودها مشاعر الود والمحبة، ونفذ مركز شباب ام الرصاص نشاطا بعنوان" فضل صيام شهر رمضان المبارك " لتعريف المشاركين بأهمية الاستعداد النفسي واستقبال هذا الشهر بالطاعات وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين وغيرها من العبادات والفضائل التي حثنا عليها ديننا الحنيف .

--(بترا)

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17/03/2024 15:29:27