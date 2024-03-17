أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 17 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول لهذا العام بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".
وتناول المجلس الذي أقيم بقاعة مركز شابات دير أبي سعيد، ورعاه متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، بحضور مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين، وعدد من الأئمة والوعاظ، وممثلين عن المجتمع المحلي، الحديث عن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي.
وتحدث أستاذا الشريعة الدكتور محمد ربابعة، والدكتور عبد الرؤوف بني عيسى، حول التعريف بالإمام النووي ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وشيوخه.
واستعرضا مضامين كتاب رياض الصالحين الذي جمع فيه الإمام النووي الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي عليه السلام ، وتتضمن مختلف شؤون العقيدة والحياة.
--(بترا)
أ غ/م ف
17/03/2024 15:27:24
MENAFN17032024000117011021ID1107987628
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