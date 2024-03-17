أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول لهذا العام بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".

وتناول المجلس الذي أقيم بقاعة مركز شابات دير أبي سعيد، ورعاه متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، بحضور مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين، وعدد من الأئمة والوعاظ، وممثلين عن المجتمع المحلي، الحديث عن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي.

وتحدث أستاذا الشريعة الدكتور محمد ربابعة، والدكتور عبد الرؤوف بني عيسى، حول التعريف بالإمام النووي ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وشيوخه.

واستعرضا مضامين كتاب رياض الصالحين الذي جمع فيه الإمام النووي الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي عليه السلام ، وتتضمن مختلف شؤون العقيدة والحياة.

--(بترا)

أ غ/م ف

17/03/2024 15:27:24

