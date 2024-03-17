جامعة الأميرة سمية تحصل على المركز الأول بمسابقة نساء في علم البيانات 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا) أمين الرواشدة - حقق فريق من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، المركز الأول على مستوى جامعات العالم بمسابقة نساء العالم في علم البيانات لعام 2024، التي نظّمتها جامعة ستانفورد الأميركية، بمشاركة 1542 متسابقا من جامعات وشركات تمثل 100 دولة.
وضم الفريق الفائز كلاً من الطلبة: ناصر البس، وراما البشار، وريم الهندي، وكريم بلان، بإشراف الدكتورة بشرى الحجاوي، والدكتور محمد العزة.
وأكدت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الأحد، أن هذه الإنجازات تبرز القدرات العلمية والمهارات البحثية التي يتمتع بها أساتذة الكلية، مؤكدة دور الجامعة في تعزيز البحث والتطوير ودعم الطلاب نحو تحقيق الإنجازات العالمية في مختلف مجالات التكنولوجيا.
وقدمت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، شكرها لسمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمها المتواصل لطلبة الجامعة ومشرفيهم، مؤكدة أن هذا الدعم يساعد الطلبة على التعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات، كما يشجعهم على طرح حلول ابتكارية تخدم المجتمع العالمي بأكمله.
ومن جانبه، قال عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور فراس الغانم، أن الفريق قام ببناء نموذج ذكاء اصطناعي حول المساواة في الرعاية الصحية، إذ أن النموذج يتنبأ بفترة تشخيص المريض بأقل من 90 يومًا باستخدام الخصائص والمعلومات المتعلقة بالمريض.
ومن الجدير بالذكر أن فريقين من الجامعة قد حققا المركزين الأول والثاني على مستوى جامعات العالم في مسابقة نساء العالم في علم البيانات للعام الماضي 2023.
-(بترا)
أ ر/ ع س/ ف ق
17/03/2024 15:25:03
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