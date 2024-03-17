جامعة الأميرة سمية تحصل على المركز الأول بمسابقة نساء في علم البيانات 2024

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عمان 17 آذار (بترا) أمين الرواشدة - حقق فريق من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، المركز الأول على مستوى جامعات العالم بمسابقة نساء العالم في علم البيانات لعام 2024، التي نظّمتها جامعة ستانفورد الأميركية، بمشاركة 1542 متسابقا من جامعات وشركات تمثل 100 دولة.

وضم الفريق الفائز كلاً من الطلبة: ناصر البس، وراما البشار، وريم الهندي، وكريم بلان، بإشراف الدكتورة بشرى الحجاوي، والدكتور محمد العزة.

وأكدت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الأحد، أن هذه الإنجازات تبرز القدرات العلمية والمهارات البحثية التي يتمتع بها أساتذة الكلية، مؤكدة دور الجامعة في تعزيز البحث والتطوير ودعم الطلاب نحو تحقيق الإنجازات العالمية في مختلف مجالات التكنولوجيا.

وقدمت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، شكرها لسمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمها المتواصل لطلبة الجامعة ومشرفيهم، مؤكدة أن هذا الدعم يساعد الطلبة على التعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات، كما يشجعهم على طرح حلول ابتكارية تخدم المجتمع العالمي بأكمله.

ومن جانبه، قال عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور فراس الغانم، أن الفريق قام ببناء نموذج ذكاء اصطناعي حول المساواة في الرعاية الصحية، إذ أن النموذج يتنبأ بفترة تشخيص المريض بأقل من 90 يومًا باستخدام الخصائص والمعلومات المتعلقة بالمريض.

ومن الجدير بالذكر أن فريقين من الجامعة قد حققا المركزين الأول والثاني على مستوى جامعات العالم في مسابقة نساء العالم في علم البيانات للعام الماضي 2023.

-(بترا)

أ ر/ ع س/ ف ق

17/03/2024 15:25:03