الطاقة: ارتفاع سعر البنزين بنوعيه وانخفاض السولار واستقرار الكاز عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- ارتفع سعر البنزين بنوعيه، وانخفض سعر السولار، فيما استقر سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من آذار الحالي، مقارنة بمعدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني سعرا بلغ 805 دولارات للطن، مقارنة بـ 799 دولارا معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.7 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 846 دولارا للطن، مقابل 839 دولارا المسجل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.8 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 734 إلى 730 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.7 المئة، في حين استقر سعر الكاز عند 780 دولارا للطن.

وارتفع سعر زيت الوقود من 439 إلى 454 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل سعر شباط الماضي الذي بلغ 638 دولارا.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت انخفاضا طفيفا في الأسبوع الثاني من آذار الحالي ليصبح 84 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 86 دولارا معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.

--(بترا)

م ف/ف ق

17/03/2024 15:20:13