أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 17 آذار (بترا)- عمر ضمرة- قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن 4 مساجد جديدة باشرت بإقامة الصلاة فيها مع بداية شهر رمضان المبارك، بتكلفة مليون و250 ألف دينار، فيما خصصت المديرية 5 آلاف دينار لفرش عدد من المساجد.

وأشار الى أن المديرية زودت 350 مسجدا بأئمة لأداء صلاة التراويح بالتعاون مع القضاء الشرعي والجامعات والتربية والتعليم.

وأكد أن المديرية تطبق رؤية ورسالة وأهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التي تسعى إلى التميز والإبداع في العمل الإسلامي، حيث يتم تنفيذ البرامج خلال شهر رمضان المبارك من خلال خطة تشغيلية تحاكي الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وبين الحراحشة لـ(بترا)، أن الوزارة رفدت المديرية بخمسة أئمة وستة مؤذنين قبل شهر رمضان، وتم تكليف مفتشي المناطق في الأقضية والألوية لمتابعة المساجد وموظفيها ولجانها والعقارات الوقفية ولجان الزكاة.

ولفت الى استمرار الدروس الفقهية خلال شهر رمضان في الفقه الشافعي في المساجد الرئيسة، وكذلك استمرار عمل لجان الزكاة ومضاعفة جهودها في استقبال زكاة المال والنذور وصدقة الفطر.

وأشار إلى أن المديرية نظمت المجالس العلمية الهاشمية في الزرقاء بالتعاون مع الجامعات والإفتاء ومشاركة الأئمة من حملة المؤهلات العلمية، فيما تم تنفيذ مبادرات ثقافية واجتماعية ومسابقات في الحفظ والإتقان، فضلا عن التعاون مع الشركاء لتنظيم إفطار جماعي للأيتام.

ولفت إلى تعاون مجلس المحافظة لتغطية جزء من حاجة المساجد للطاقة الشمسية، وعقد امتحانين لدور القرآن الكريم التي يزيد عددها على 200 دار، إلى جانب الاستعداد لبرنامج ليلة القدر بالتعاون مع مديرية الوعظ والإرشاد في الوزارة وتجهيز مصليات العيد في المدارس والملاعب والساحات.

--(بترا)

ع ض/ع س/رق

17/03/2024 14:34:30

