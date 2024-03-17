البرلمانية الأردنية الكازاخستانية تلتقي السفير الكزخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الكازاخستانية، النائب رمزي العجارمة، متانة العلاقات الأردنية الكزخية، التي أرست دعائمها قيادتا البلدين.

وشدد العجارمة خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، السفير الكزخستاني لدى عمان، ايدار بيك توماتوف، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين سيما البرلمانية والاقتصادية والسياحية منها، داعيًا إلى تبادل الخبرات بين البلدين، والاستثمار في الأردن، خصوصًا في مجالي الطاقة والزراعة.

وثمن موقف كازاخستان الداعم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الغزيين.

وأشار إلى أن تحديث المنظومة السياسية، من شأنه تعزيز المُشاركة في الحياة السياسية والحزبية، إذ خصص 41 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب المُقبل للأحزاب.

من جهتهما، ثمن النائبان غازي الذنبيات وصباح الدردور، جهود جلالة الملك القاضية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مُختلف المجالات.

من ناحيته، قال توماتوف، إن العلاقات الأردنية الكزخية تمتد الى أكثر من 30 عامًا على أسس قوية ومتينة، مؤكدا ضرورة تعزيز الفُرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وأشار توماتوف إلى توافق بلاده مع الموقف الأردني القاضي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مُقدرًا جهود جلالة الملك بشأن ذلك.

وأوضح أن بلاده قدمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما يُقارب مليون دولار أميركي.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

17/03/2024 14:30:05