البرلمانية الأردنية الكازاخستانية تلتقي السفير الكزخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الكازاخستانية، النائب رمزي العجارمة، متانة العلاقات الأردنية الكزخية، التي أرست دعائمها قيادتا البلدين.
وشدد العجارمة خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، السفير الكزخستاني لدى عمان، ايدار بيك توماتوف، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين سيما البرلمانية والاقتصادية والسياحية منها، داعيًا إلى تبادل الخبرات بين البلدين، والاستثمار في الأردن، خصوصًا في مجالي الطاقة والزراعة.
وثمن موقف كازاخستان الداعم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الغزيين.
وأشار إلى أن تحديث المنظومة السياسية، من شأنه تعزيز المُشاركة في الحياة السياسية والحزبية، إذ خصص 41 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب المُقبل للأحزاب.
من جهتهما، ثمن النائبان غازي الذنبيات وصباح الدردور، جهود جلالة الملك القاضية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مُختلف المجالات.
من ناحيته، قال توماتوف، إن العلاقات الأردنية الكزخية تمتد الى أكثر من 30 عامًا على أسس قوية ومتينة، مؤكدا ضرورة تعزيز الفُرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وأشار توماتوف إلى توافق بلاده مع الموقف الأردني القاضي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مُقدرًا جهود جلالة الملك بشأن ذلك.
وأوضح أن بلاده قدمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما يُقارب مليون دولار أميركي.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
17/03/2024 14:30:05
MENAFN17032024000117011021ID1107987624
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