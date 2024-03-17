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القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

3/17/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأحد، ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عددا من المواقع في شمالي قطاع غزة.
ونفذت عملية الإنزال طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية التي تقودها المملكة لحشد مزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
--(بترا)
ل م/ف ق
17/03/2024 14:38:27

MENAFN17032024000117011021ID1107987623

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