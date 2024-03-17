الغذاء والدواء تحدّث آلية صرف حقن المضادات الحيوية المراقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حزمة تدابير جديدة لترشيد صرف المضادات الحيوية، للحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، سيبدأ العمل بها مطلع نيسان المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهديات في بيان اليوم الأحد، إن التدابير جاءت في سياق تطبيق خطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025، واستمرارا لعمل المؤسسة المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017.

وأضاف، إن التدابير شملت استحداث آلية صرف المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني (حقن) ضمن مجموعة المراقبة (Watch group) وتصنيفها إلى صنف يحتاج إلى مراقبة عالية، وآخر يحتاج إلى مراقبة منخفضة؛ وذلك بناء على المعلومات الوطنية لنمط مقاومة المضادات الحيوية (Antibiogram) واستشارة الخبراء في هذا المجال.

وأوضح، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية، مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة وصرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.

وأشار مهيدات إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة أدناه وفق اسمها العلمي:Ciprofloxacin، وLevofloxacin، وTobramycin، وErtapenem، وImipenem/Cilastatin، وCeftazidime، وPiperacillin/tazobactam، وTelcoplanin، وDelafloxacin، وVancomycin IV، وMeropenem، وStreptomycin IV، وCefepime.

‏ ولفت إلى استثناء المضادات الحيوية: Ceftriaxone، وCefuroxime، وCefuroxime من التدابير المذكورة، والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي على أن تصرف بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص زراعة مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة في الصيدلية.

وجاءت التدابير المذكورة التي نشرتها مؤسسة الغذاء والدواء أخيرا على موقعها الإلكتروني لمواكبة أحدث المستجدات العالمية، في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية، واستمرارا لجهود المؤسسة الرقابية بهذا الخصوص، وضمن إطار متابعة قرار مجلس إدارة المؤسسة وتوصيات لجنة ضبط صرف المضادات الحيوية.

--(بترا)

ع د/ن ح/اح

17/03/2024 14:24:13