الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ بتأهل اللاعبة أبو الرب لأولمبياد باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- هنأ الاتحاد العربي للتايكواندو، الاتحاد الأردني للعبة، بمناسبة الإنجاز الجديد الذي جاء عن طريق لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب، المتمثل بتأهلها إلى أولمبياد باريس 2024.
وأبرق رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي إلى سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، مهنئا بهذا الإنجاز الجديد، الذي رفع عدد اللاعبين الأردنيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس أربعة لاعبين.
وقال الهلالي، إن هذا التتويج المستحق يعد ثمرة جهود سمو الأمير راشد بن الحسن، التي يقدمها في مختلف المحافل الدولية والقارية.
وكانت أبو الرب تأهلت أمس السبت، إلى أولمبياد باريس 2024 لتنضم إلى زملائها في المنتخب حوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى الذين سبق وأن تأهلوا إلى الأولمبياد.
--(بترا)
خ خ/أ أ/رق
17/03/2024 14:07:00
MENAFN17032024000117011021ID1107987621
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