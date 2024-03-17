الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ بتأهل اللاعبة أبو الرب لأولمبياد باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- هنأ الاتحاد العربي للتايكواندو، الاتحاد الأردني للعبة، بمناسبة الإنجاز الجديد الذي جاء عن طريق لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب، المتمثل بتأهلها إلى أولمبياد باريس 2024.

وأبرق رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي إلى سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، مهنئا بهذا الإنجاز الجديد، الذي رفع عدد اللاعبين الأردنيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس أربعة لاعبين.

وقال الهلالي، إن هذا التتويج المستحق يعد ثمرة جهود سمو الأمير راشد بن الحسن، التي يقدمها في مختلف المحافل الدولية والقارية.

وكانت أبو الرب تأهلت أمس السبت، إلى أولمبياد باريس 2024 لتنضم إلى زملائها في المنتخب حوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى الذين سبق وأن تأهلوا إلى الأولمبياد.

--(بترا)

خ خ/أ أ/رق

17/03/2024 14:07:00