المقاولين تبحث ضمان مشاركة المقاول الأردني بعمليات إعادة الإعمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- ناقشت نقابة المقاولين الأردنيين آلية التنسيق، ومخرجات لجنة الإعمار في المجلس التنسيقي (الأردني – المصري – العراقي)، مع مندوبي وزارات الخارجية والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتجارة والاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة عمان ونقابة المهندسين.

وشدد الاجتماع المشترك على أهمية استمرار العمل على ضمان أن يكون المقاول الأردني جزءا مهما من عملية إعادة الإعمار في الدول المجاورة.

وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري خلال الاجتماع، أن النقابة تعمل على جذب أي منافع تصب في مصلحة المقاول والمواطن والقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية العمل من أجل تحريك القطاع الاقتصادي واستمرار نشاطه من خلال تصدير المقاولات وإعادة الإعمار في الدول المجاورة.

وبين أن مجلس نقابة المقاولين بذل مجهودا كبيرا في ملف تصدير المقاولات من خلال تعزيز التشاركية بين الجهات المسؤولة، مطالبا بوجود هيئة مشتركة بين الجهات كافة من أجل موضوع التصدير، الذي يحتاج إلى سياسات واضحة مشتركة من الجهات كافة.

بدوره، قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، إن اللجنة، خرجت بتوصيات وخاطبت جهات مسؤولة في العراق من أجل استمرار تصدير المقاولات وإعادة إعمار العراق.

وأشار إلى دور نقابة المقاولين والاهتمام بالملف من خلال اللقاءات المكثفة مع الجهات المسؤولة في الأردن والجهات العراقية.

--(بترا)

رش/ع س/ف ق

17/03/2024 14:05:09

