المقاولين تبحث ضمان مشاركة المقاول الأردني بعمليات إعادة الإعمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- ناقشت نقابة المقاولين الأردنيين آلية التنسيق، ومخرجات لجنة الإعمار في المجلس التنسيقي (الأردني – المصري – العراقي)، مع مندوبي وزارات الخارجية والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتجارة والاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة عمان ونقابة المهندسين.
وشدد الاجتماع المشترك على أهمية استمرار العمل على ضمان أن يكون المقاول الأردني جزءا مهما من عملية إعادة الإعمار في الدول المجاورة.
وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري خلال الاجتماع، أن النقابة تعمل على جذب أي منافع تصب في مصلحة المقاول والمواطن والقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية العمل من أجل تحريك القطاع الاقتصادي واستمرار نشاطه من خلال تصدير المقاولات وإعادة الإعمار في الدول المجاورة.
وبين أن مجلس نقابة المقاولين بذل مجهودا كبيرا في ملف تصدير المقاولات من خلال تعزيز التشاركية بين الجهات المسؤولة، مطالبا بوجود هيئة مشتركة بين الجهات كافة من أجل موضوع التصدير، الذي يحتاج إلى سياسات واضحة مشتركة من الجهات كافة.
بدوره، قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، إن اللجنة، خرجت بتوصيات وخاطبت جهات مسؤولة في العراق من أجل استمرار تصدير المقاولات وإعادة إعمار العراق.
وأشار إلى دور نقابة المقاولين والاهتمام بالملف من خلال اللقاءات المكثفة مع الجهات المسؤولة في الأردن والجهات العراقية.
--(بترا)
رش/ع س/ف ق
17/03/2024 14:05:09
MENAFN17032024000117011021ID1107987620
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