مطار الملكة علياء الدولي يستقبل نحو 676 ألف مسافر الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء استقبل 676355 مسافرا خلال شهر شباط الماضي، بزيادة نسبتها 4.5 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2023.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار 5396 حركة، بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، فيما تعامل مع 6571 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 46.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالشهرين الماضيين من العام الحالي 2024، استقبل المطار 1371859 مسافرا، محققا ارتفاعا نسبته 3.6بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص حركة الطائرات، سجل المطار 11163 حركة، بانخفاض نسبته 2.3 بالمئة، بينما تعامل مع 12978 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلا ارتفاعا نسبته 40.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير في بيان اليوم الأحد "نشهد تحسينات مطردة في إحصائيات حركتي المسافرين والشحن الجوي، ما يعكس تفاني المجموعة في تقديم خدمات ومرافق استثنائية للمسافرين والأعمال على حد سواء، كما يتضح أيضا من حصولنا على المركز الأول ضمن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط، من مجلس المطارات الدولي.
وأضاف "نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاع لتوسيع خيارات السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، وسيظل تركيزنا منصبا على توفير تجربة مطار مرحبة ومريحة تُشعر المسافرين كأنهم في بيتهم عند كل نقطة اتصال في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".
--(بترا)
ن ش/م ف/رق
17/03/2024 14:04:19
MENAFN17032024000117011021ID1107987619
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