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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل نحو 676 ألف مسافر الشهر الماضي

3/17/2024 2:41:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء استقبل 676355 مسافرا خلال شهر شباط الماضي، بزيادة نسبتها 4.5 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2023.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار 5396 حركة، بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، فيما تعامل مع 6571 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 46.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالشهرين الماضيين من العام الحالي 2024، استقبل المطار 1371859 مسافرا، محققا ارتفاعا نسبته 3.6بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص حركة الطائرات، سجل المطار 11163 حركة، بانخفاض نسبته 2.3 بالمئة، بينما تعامل مع 12978 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلا ارتفاعا نسبته 40.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير في بيان اليوم الأحد "نشهد تحسينات مطردة في إحصائيات حركتي المسافرين والشحن الجوي، ما يعكس تفاني المجموعة في تقديم خدمات ومرافق استثنائية للمسافرين والأعمال على حد سواء، كما يتضح أيضا من حصولنا على المركز الأول ضمن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط، من مجلس المطارات الدولي.
وأضاف "نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاع لتوسيع خيارات السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، وسيظل تركيزنا منصبا على توفير تجربة مطار مرحبة ومريحة تُشعر المسافرين كأنهم في بيتهم عند كل نقطة اتصال في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".
--(بترا)
ن ش/م ف/رق
17/03/2024 14:04:19

MENAFN17032024000117011021ID1107987619

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