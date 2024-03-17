وقفية خير الاردن تجمع في اسبوع مليون دينار للأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- جمعت حملة "لقمتنا واحدة" والتي أطلقتها وقفية "خير الاردن" الاسبوع الماضي حوالي مليون دينار، لتقديم وجبات غذائية جاهزة الى الاهل في قطاع غزة.

وقال مدير الوقفية سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات إن الحملة تهدف للوقوف بجانب اهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم في مواجهة آلة القتل والدمار والتجويع، واستجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أخوتنا وأهلنا في غزة،

واشاد الحسنات بدور القوات المسلحة الاردنية والهيئة الخيرية الهاشمية والخيرين من أبناء هذا البلد المبارك في جمع هذا المبلغ، معربا عن شكره وامتناته لشركاء الحملة وهم: وقف ثريد، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مجموعة الراية الإعلامية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، وقناة عمان "تي في".

يشار إلى أن الحملة مستمرة على حسابات الوقفية لدى البنك الإسلامي الأردني- فرع الشميساني: 2298530، وخدمة CliQ على رقم 0798839444 البنك الإسلامي الأردني أو الاسم المستعار WAQFIAH24 ، ولدى البنك العربي الإسلامي- فرع الجاردنز: حساب الزكاة 90909501، حساب الصدقات 90909502، والمحافظ الإلكترونية: محفظة orange money / الاسم المستعار WAQFIAH ومحفظة zain cash / الاسم المستعار WAQFIAHJO.

وتدعم الوقفية، بشكل دوري ما يزيد على عشرة آلاف عائلة سنويا في المملكة، كما تستقبل الزكاة لأهلنا في الأردن على حسابها لدى البنك العربي الإسلامي- فرع الجاردنز حساب الزكاة 90909501، حساب الصدقات 90909502.

--(بترا)

وهـ/ اح

17/03/2024 13:33:05