قصف مدفعي اسرائيلي للسهول ومسيّرات تقصف بلدات بالجنوب اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)



بيروت 17 آذار (بترا) فارس الجميل- بدأ الجيش الاسرائيلي منذ الصباح الباكر بإطلاق القذائف المدفعية على سهل مرجعيون جنوب لبنان، لترهيب المزارعين والرعاة ومنعهم من دخول هذه المناطق، وفق ما قال مصدر امني لبناني.

وقال المصدر، قصف الجيش الاسرائيلي فجر اليوم بالقدائف الفوسفورية والمدفعية مزرعتي سَرَدَة و العَمْرَة و البساتين الغربية لبلدة الوزاني، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدات الخيام ومروحين وعيتا الشعب وعيترون، فيما أغارت مسيّرة اسرائيلية على منطقة الغابة والسهل بين بلدتي عيترون ومارون الراس بالتزامن مع قصف مدفعي.

واشار الى تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق حاصبيا وراشيا وكفرشوبا ومارون الراس وعيترون.

واكد انه لم تسجل خسائر في الارواح نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، الا انه هناك تدميرا كبيرا للمنازل والممتلكات.

--(بترا)

ف ج/اح

17/03/2024 13:27:06