قصف مدفعي اسرائيلي للسهول ومسيّرات تقصف بلدات بالجنوب اللبناني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 17 آذار (بترا) فارس الجميل- بدأ الجيش الاسرائيلي منذ الصباح الباكر بإطلاق القذائف المدفعية على سهل مرجعيون جنوب لبنان، لترهيب المزارعين والرعاة ومنعهم من دخول هذه المناطق، وفق ما قال مصدر امني لبناني.
وقال المصدر، قصف الجيش الاسرائيلي فجر اليوم بالقدائف الفوسفورية والمدفعية مزرعتي سَرَدَة و العَمْرَة و البساتين الغربية لبلدة الوزاني، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدات الخيام ومروحين وعيتا الشعب وعيترون، فيما أغارت مسيّرة اسرائيلية على منطقة الغابة والسهل بين بلدتي عيترون ومارون الراس بالتزامن مع قصف مدفعي.
واشار الى تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق حاصبيا وراشيا وكفرشوبا ومارون الراس وعيترون.
واكد انه لم تسجل خسائر في الارواح نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، الا انه هناك تدميرا كبيرا للمنازل والممتلكات.
--(بترا)
ف ج/اح
17/03/2024 13:27:06
MENAFN17032024000117011021ID1107987610
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