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الاحتلال يشدد من إجراءاته القمعية والعسكرية بمحيط نابلس

3/17/2024 2:41:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 آذار (بترا)- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، من إجراءاتها القمعية على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت محافظة نابلس في بيان، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة ترافقها حملات تفتيش واعتقالات وضرب مبرح والتحقيق الميداني معهم على هذه الحواجز.
وأضافت، إن جنود الاحتلال يتعمدون تفتيش المركبات والتدقيق بهويات المواطنين واحتجازها وإعاقة مرورهم على حواجز المربعة ودير شرف وصرة غرب نابلس وعورتا وزعترة وحوارة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
17/03/2024 13:09:28

MENAFN17032024000117011021ID1107987608

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