الاحتلال يشدد من إجراءاته القمعية والعسكرية بمحيط نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 آذار (بترا)- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، من إجراءاتها القمعية على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت محافظة نابلس في بيان، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة ترافقها حملات تفتيش واعتقالات وضرب مبرح والتحقيق الميداني معهم على هذه الحواجز.
وأضافت، إن جنود الاحتلال يتعمدون تفتيش المركبات والتدقيق بهويات المواطنين واحتجازها وإعاقة مرورهم على حواجز المربعة ودير شرف وصرة غرب نابلس وعورتا وزعترة وحوارة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
17/03/2024 13:09:28
MENAFN17032024000117011021ID1107987608
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