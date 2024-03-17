لاعب منتخب الكراتيه حماد يحقق برونزية الدوري العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد اليوم الأحد، الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية.

وجاء فوز حماد بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على لاعب منتخب رومانيا جوجولوسي، بنتيجة 2-1 بعد مباراة قوية ومثيرة.

ويواصل المنتخب الوطني للكراتيه مشاركته في البطولة اليوم الأحد، من خلال اللاعب محمد الجعفري، الذي سيلعب في المباراة النهائية بحثا عن الميدالية الذهبية.

--(بترا)

خ خ/أ م/اح

17/03/2024 13:06:24