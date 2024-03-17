لاعب منتخب الكراتيه حماد يحقق برونزية الدوري العالمي
التاريخ
3/17/2024 2:41:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد اليوم الأحد، الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية.
وجاء فوز حماد بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على لاعب منتخب رومانيا جوجولوسي، بنتيجة 2-1 بعد مباراة قوية ومثيرة.
ويواصل المنتخب الوطني للكراتيه مشاركته في البطولة اليوم الأحد، من خلال اللاعب محمد الجعفري، الذي سيلعب في المباراة النهائية بحثا عن الميدالية الذهبية.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
17/03/2024 13:06:24
MENAFN17032024000117011021ID1107987607
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