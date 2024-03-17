الصحة العالمية تزور مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري ومعبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 17 آذار (بترا) - زار وفد من منظمة الصحة العالمية/ شرق المتوسط، اليوم الأحد، مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري ومعبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

وأشارت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، إلى أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مؤكدة التزام المنظمة بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للمتضررين.

وعرضت بلخي للجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها الى قطاع غزه فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

17/03/2024 12:38:25