الصحة العالمية تزور مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري ومعبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 17 آذار (بترا) - زار وفد من منظمة الصحة العالمية/ شرق المتوسط، اليوم الأحد، مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري ومعبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.
وأشارت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، إلى أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مؤكدة التزام المنظمة بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للمتضررين.
وعرضت بلخي للجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها الى قطاع غزه فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
17/03/2024 12:38:25
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