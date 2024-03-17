الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 19 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض البلدات والمخيمات بالضفة أسفرت عن إصابات.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وطولكرم وقلقيلة ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل وبيت لحم، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

17/03/2024 12:18:52