Sunday, 17 March 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

3/17/2024 2:40:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 19 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض البلدات والمخيمات بالضفة أسفرت عن إصابات.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وطولكرم وقلقيلة ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل وبيت لحم، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
17/03/2024 12:18:52

MENAFN17032024000117011021ID1107987602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث