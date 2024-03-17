المفرق : اختتام ورشة إدارة المشروعات الاقتصادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 آذار ( بترا )- اختتمت امس السبت فعاليات الورشة التدريبية " إدارة المشروعات الاقتصادية" والتي نظمتها مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع جمعية مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني .
وتحدث الخبير الاقتصادي موفق أبو دلبوح خلال الورشة عن التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للأفراد و أهميته في تنمية مهاراتهم التي من شأنها نهضة و رفعة الاقتصاد الوطني و توليد الأفكار في إقامة المشروعات المدرة للدخل لمحاربة الفقر و البطالة .
و أكد ضرورة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات و توجيههم إلى التشبيك مع الجهات الممولة لاسيما في أعقاب معرفة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية و الوقوف على احتياجات الأسواق المحلية من أنشطة اقتصادية تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة .
--(بترا)
ه ق /اص / س س
17/03/2024 12:14:41
MENAFN17032024000117011021ID1107987601
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