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المفرق : اختتام ورشة إدارة المشروعات الاقتصادية

3/17/2024 2:40:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 17 آذار ( بترا )- اختتمت امس السبت فعاليات الورشة التدريبية " إدارة المشروعات الاقتصادية" والتي نظمتها مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع جمعية مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني .
وتحدث الخبير الاقتصادي موفق أبو دلبوح خلال الورشة عن التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للأفراد و أهميته في تنمية مهاراتهم التي من شأنها نهضة و رفعة الاقتصاد الوطني و توليد الأفكار في إقامة المشروعات المدرة للدخل لمحاربة الفقر و البطالة .
و أكد ضرورة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات و توجيههم إلى التشبيك مع الجهات الممولة لاسيما في أعقاب معرفة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية و الوقوف على احتياجات الأسواق المحلية من أنشطة اقتصادية تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة .
--(بترا)
ه ق /اص / س س
17/03/2024 12:14:41

MENAFN17032024000117011021ID1107987601

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