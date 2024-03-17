المفرق : اختتام ورشة إدارة المشروعات الاقتصادية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 آذار ( بترا )- اختتمت امس السبت فعاليات الورشة التدريبية " إدارة المشروعات الاقتصادية" والتي نظمتها مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع جمعية مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني .

وتحدث الخبير الاقتصادي موفق أبو دلبوح خلال الورشة عن التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للأفراد و أهميته في تنمية مهاراتهم التي من شأنها نهضة و رفعة الاقتصاد الوطني و توليد الأفكار في إقامة المشروعات المدرة للدخل لمحاربة الفقر و البطالة .

و أكد ضرورة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات و توجيههم إلى التشبيك مع الجهات الممولة لاسيما في أعقاب معرفة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية و الوقوف على احتياجات الأسواق المحلية من أنشطة اقتصادية تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة .

--(بترا)

ه ق /اص / س س

17/03/2024 12:14:41