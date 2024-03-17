4.1 % نمو عدد الشركات الأردنية العاملة بمركز قطر للمال لنهاية شباط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 17 آذار (بترا) - بلغ عدد الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حتى نهاية الشهر الماضي نحو 125 شركة، مسجلة نموا بنسبة 4.1 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة عما كانت عليه في نهاية 2023.
وواصلت الشركات الأردنية خلال الفترة القريبة الماضية، تعزيز حضورها في مركز قطر للمال، الذي يعد واحدا من أبرز وأكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعمل هذه الشركات وفقا لموقع مركز قطر للمال الإلكتروني، في العديد من الأنشطة والقطاعات منها الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.
وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لدى المركز بحضور قوي ونمو متواصل، فيما يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، إضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).
وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 2000 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، ويعمل لدى هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.
وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
17/03/2024 12:04:42
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