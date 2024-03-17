4.1 % نمو عدد الشركات الأردنية العاملة بمركز قطر للمال لنهاية شباط

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 17 آذار (بترا) - بلغ عدد الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حتى نهاية الشهر الماضي نحو 125 شركة، مسجلة نموا بنسبة 4.1 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة عما كانت عليه في نهاية 2023.

وواصلت الشركات الأردنية خلال الفترة القريبة الماضية، تعزيز حضورها في مركز قطر للمال، الذي يعد واحدا من أبرز وأكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعمل هذه الشركات وفقا لموقع مركز قطر للمال الإلكتروني، في العديد من الأنشطة والقطاعات منها الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.

وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لدى المركز بحضور قوي ونمو متواصل، فيما يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز.

وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، إضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.

ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).

وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 2000 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، ويعمل لدى هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.

وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.

-- (بترا)

م ف/أ أ/ب ط

17/03/2024 12:04:42