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اتفاقية بين البريد الأردني ومكة مول لتقديم خدمتي أمنها وبريدك لعندك

3/17/2024 2:40:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- وقعت شركة البريد الأردني وشركة عبدون للمجمعات التجارية والتطوير العقاري "مكة مول"، اتفاقية تعاون يتم من خلالها استخدام البريد لموقع داخل مجمع مكة مول.
وبحسب بيان لشركة البريد، اليوم الأحد، تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمة "أمنها" والتي تقوم على استلام وتسليم الأمانات والأمتعة الشخصية من خلال "بوث" في مكة مول، إضافة إلى تقديم خدمة "بريدك لعندك" التي تتمثل في توصيل الشحنات البريدية والأمتعة الشخصية والبعائث البريدية والبضائع الخاصة بتجار المول إلى زبائنهم.
وكذلك تقديم الخدمات البريدية العادية للمواطنين ولزوار ومتسوقي المول ودفع الفواتير المختلفة، وخدمات السحب المالي وخدمات الرسائل والطرود والحوالات المالية.
ووقع الاتفاقية عن البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، وعن شركة عبدون للمجمعات التجارية مدير الاستثمار والتأجير والتسويق محمد الكردي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
17/03/2024 11:18:19

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