اتفاقية بين البريد الأردني ومكة مول لتقديم خدمتي أمنها وبريدك لعندك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- وقعت شركة البريد الأردني وشركة عبدون للمجمعات التجارية والتطوير العقاري "مكة مول"، اتفاقية تعاون يتم من خلالها استخدام البريد لموقع داخل مجمع مكة مول.
وبحسب بيان لشركة البريد، اليوم الأحد، تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمة "أمنها" والتي تقوم على استلام وتسليم الأمانات والأمتعة الشخصية من خلال "بوث" في مكة مول، إضافة إلى تقديم خدمة "بريدك لعندك" التي تتمثل في توصيل الشحنات البريدية والأمتعة الشخصية والبعائث البريدية والبضائع الخاصة بتجار المول إلى زبائنهم.
وكذلك تقديم الخدمات البريدية العادية للمواطنين ولزوار ومتسوقي المول ودفع الفواتير المختلفة، وخدمات السحب المالي وخدمات الرسائل والطرود والحوالات المالية.
ووقع الاتفاقية عن البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، وعن شركة عبدون للمجمعات التجارية مدير الاستثمار والتأجير والتسويق محمد الكردي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
17/03/2024 11:18:19
MENAFN17032024000117011021ID1107987597
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