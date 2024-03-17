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قمر رمضان في تربيعه الأول .. اليوم

3/17/2024 2:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد قمر شهر رمضان المبارك اليوم في طور التربيع الأول، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله منزلة الاقتران.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشمال الشرقي وسيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.
يُشار أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة, وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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