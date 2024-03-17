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النائب العام يفتتح مكتب النيابة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

3/17/2024 2:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وتهدف النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة قضاياهم وتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً، عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة (2030).
يذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة, وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم والضمانات المقررة لهم نظاماً.

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