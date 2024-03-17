النائب العام يفتتح مكتب النيابة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

(MENAFN
- Al Watan) افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وتهدف النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة قضاياهم وتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً، عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة (2030).
يذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة, وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم والضمانات المقررة لهم نظاماً.
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