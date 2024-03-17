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النيجر تلغي بمفعول فوري اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

3/17/2024 2:38:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري المبرم عام 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى طرد العسكريين الأميركيين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي.
وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، علقت واشنطن تعاونها مع النيجر.
لكن الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضد المتطرفين في البلاد ولديها قاعدة كبيرة للمسيرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.
لكن في بيان تلي مساء أمس الأول عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبدالرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، إن «حكومة النيجر آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر».
وأشار عبدالرحمن، إلى أن الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني» و«ينتهك كل القواعد الدستورية والديموقراطية».

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