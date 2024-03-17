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بلينكن في سيئول لحضور قمة الديموقراطية

3/17/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى كوريا الجنوبية المحطة الأولى من جولة قصيرة في آسيا وستقوده إلى الفلبين أيضا.
ويشارك بلينكن اليوم في الدورة الثالثة من «قمة الديموقراطية» المبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن في 2021.
وتعقد «قمة الديموقراطية» من 18 مارس إلى 20 منه في العاصمة الكورية الجنوبية، ويحضرها مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية وأعضاء من المجتمع المدني.
ويجري بلينكن أيضا محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول في ثاني لقاء بينهما خلال ثلاثة أسابيع.
وتسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة. ويريد الرئيس المحافظ يون سوك يول تعزيز اتفاقات الدفاع مع واشنطن وإصلاح الخلافات التاريخية مع اليابان. وواجهت «قمة الديموقراطية» انتقادات بسبب الدعوات الانتقائية التي استبعدت منها دول تعتبر نفسها ديموقراطية، مثل تايلند وتركيا.
وبعد سيئول سيتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى مانيلا غدا لتأكيد «التزامنا الثابت تجاه الحليف الفلبيني» على حد قول المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

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