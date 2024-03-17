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شولتس يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار ويؤكد دعم ألمانيا لحل الدولتين

3/17/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا المستشار الألماني أولاف شولتس أمس إلى «اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار» في قطاع غزة، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا عزمه على «القضاء» على حركة حماس.
وقال المستشار الألماني عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس إنه «يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار»، مؤكدا أنه يتفهم «عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق»، بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب.
وفي حين أكد شولتس مجددا «دعم ألمانيا الثابت» لإسرائيل و«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، قال إنه «أعرب عن قلقه» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عدد الضحايا المدنيين «المرتفع جدا» ومسار الحرب.
وأضاف شولتس: «لا يمكننا أن نبقى هنا من دون القيام بشيء ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر المجاعة»، داعيا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو «عاجل وضخم».
كما كرر دعم ألمانيا لحل الدولتين في إطار الرؤية لمرحلة بعد الحرب.
وأكد نتنياهو من جهته أن «إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وزيادة إرسال المساعدات إلى أقصى حد».
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على أنه لن يقبل باتفاق في شأن غزة «يضعف» إسرائيل.
وقال نتنياهو إن أي اتفاق سلام محتمل: «يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها» سيكون خطوة «إلى الوراء وليس إلى الأمام» في مسار السلام.
وأضاف: «لا يمكننا تحقيق السلام مع حماس، ويجب القضاء عليها»، واصفا الحركة الإسلامية الفلسطينية بأنها «منظمة ترتكب إبادة».
أكد نتنياهو الذي يكرر منذ أيام أن إسرائيل ستشن هجوما على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، أنه سيتم إجلاء السكان المدنيين مسبقا.
وقال إن شن عملية في رفح «ليس أمرا سنفعله تاركين السكان محاصرين فيها، بل في الواقع سنفعل العكس»، في وقت يخشى المجتمع الدولي احتمال وقوع مثل هذا الهجوم على المدينة، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني، حسب الأمم المتحدة.

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