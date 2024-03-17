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طلائع المساعدات تدخل شمال غزة ونتنياهو لن نرضخ للضغوط

3/17/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهى قطاع غزة المنكوب الأسبوع الأول من رمضان بمزيد من القصف الإسرائيلي وعشرات الضحايا، فيما المساعي مستمرة للتوصل إلى هدنة تعطي سكانه فسحة لالتقاط أنفاسهم ودفن ضحاياهم وتعداد خسائرهم.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه ضربة جديدة لمساعي الوساطة، حينما أعلن أمس أن إسرائيل مصممة على شن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أنها قد تستغرق بضعة أسابيع.
وأفاد في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، بأن إسرائيل ستجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح، دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين.
وأضاف نتنياهو أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح.
وتطرق إلى المساعي الدولية للتوصل إلى هدنة، وقال «إن إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من أجل إجراء انتخابات وإنهاء الحرب».
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد الإعلان عن توجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبحث اقتراح اتفاق لوقف إطلاق النار قدمته «حماس» مدته ستة أسابيع يتضمن مبادلة محتجزين بأسرى فلسطينيين، وفق ما أفاد قيادي في «حماس» وكالة «فرانس برس»، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق.
وقال القيادي إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على «أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي»، وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها، وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
ومع تعثر مساعي التوصل إلى الهدنة، ينتشر الجوع في قطاع غزة بشكل متسارع، وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس إن شاحنات المساعدات التي دخلت شمال القطاع الليلة قبل الماضية قليلة العدد، بحسب قناة «الجزيرة».
وكانت أولى شاحنات من المساعدات الإنسانية المحملة بالطحين وصلت إلى منطقة دوار الكويت وسط مدينة غزة إضافة إلى شارع صلاح الدين شمالي القطاع.
ونقلت القناة عن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، ان 6 شاحنات وصلت شمال غزة أمس وتم تأمينها في مراكز الـ «أونروا»، وأكد بدء توزيع أكياس الطحين «وهي لا تكفي المواطنين في غزة والشمال».
في السياق نفسه، وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لا يقل عن 26 هجوما على السكان الذين ينتظرون المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها منذ منتصف يناير، قال الدفاع المدني في غزة إنها أوقعت «أكثر من 400 شهيد سقطوا أثناء انتظار المساعدات.»
ومن بينها الهجوم الذي وقع ليلة الخميس على مئات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون عند دوار الكويت في مدينة غزة وصول قافلة متوقعة من شاحنات المساعدات. واتهم مسؤولو الصحة في غزة القوات الإسرائيلية بتنفيذ هجوم «مستهدف» على الحشد أدى إلى مقتل 20 شخصا، ووصف ثلاثة شهود القصف في مكان الحادث، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
وكان هذا هو الحادث العاشر على الأقل من نوعه في شهر مارس، والذي يتم فيه إطلاق النار على أشخاص وقتلهم أو إصابتهم أثناء انتظار المساعدة عند دوار الكويت أو النابلسي، وفقا للأمم المتحدة.
وهما المدخلان الجنوبيان الرئيسيان لمدينة غزة، حيث تصل من الجنوب شاحنات المساعدات الإنسانية القليلة التي تدخل شمال غزة.
إلى ذلك، دعت 25 جمعية حقوقية ومنظمة إنسانية الحكومات إلى ممارسة نفوذها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإعطاء الأولوية لتوصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البر.
وقالت تلك المنظمات الإنسانية في بيان مشترك أوردته «الجزيرة» إنه «لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي، والجهود الرامية إلى فتح ممر بحري، للإيهام بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة، فمسؤوليتها الأساسية هي منع وقوع الجرائم الفظيعة، وممارسة ضغط سياسي فعال لوضع حد للقصف المستمر ورفع القيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات».
وأضافت إن تلك الدول أعلنت مؤخرا عن جهود لفتح ممر بحري من قبرص، بما في ذلك إنشاء ميناء عائم على شاطئ غزة، والذي لن يعمل بكامل طاقته قبل عدة أسابيع، في حين تتضور العائلات جوعا، ولا يمكنها انتظار تجهيز البنية التحتية البحرية والبرية.
وأكد أن إنقاذ حياة السكان هناك في غزة يتضمن السماح فورا بدخول الشاحنات الإنسانية المليئة بالأغذية والأدوية التي يمنع دخولها إلى غزة حاليا.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أطباء بلا حدود، أوكسفام، منظمة العفو الدولية، أكشن إيد الدولية، تحالف وور تشايلد، رابطة المنظمات غير الحكومية الإيطالية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن أجل التنمية، وغيرها.
وفي الواقع الميداني، أفادت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» أمس بمقتل 61 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال في عشرات الضربات الليلية على قطاع غزة، وبين القتلى 12 من عائلة ثابت التي أصيب منزلها بقصف فجرا بحي البشارة في دير البلح وسط القطاع.

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