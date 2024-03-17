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بايدن وترامب يختلفان على كل شيء ويتفقان بالأهمية التاريخية لانتخابات الرئاسة

3/17/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم الخلافات الكثيرة بين حملتيهما، إلا أن المرشحين الرئاسيين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترامب اتفقا على شيء وحيد هو الأهمية التاريخية للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل ومحوريتها في تحديد مستقبل الولايات المتحدة.
فقد اعتبر المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب، أن تلك الانتخابات ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد، محذرا من تداعيات عدم انتخابه في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
وبعد أيام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب خلال تجمع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو (شمال)، إن «الخامس من نوفمبر سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا».
وإذ وصف فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بأنه «أسرع انتصار يتم تحقيقه على الإطلاق»، أشار في المقابل إلى أن هذا يعني أيضا أنه سيتوجب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجددا مع بايدن في مشهد يذكر بانتخابات العام 2020. وقال «يبدو ذلك وكأنه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط».
وتابع ترامب «إذا لم أنتخب فإن ذلك سيكون مجزرة في حق البلاد»، وبدا أنه يشير إلى الوضع الاقتصادي. وقد أعرب الرئيس السابق عن أسفه لما يحدق بصناعة السيارات الأميركية من تهديدات قال إنها ستكون «أقل المخاوف» بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذا أعيد انتخاب بايدن.
وانتقد ترامب ما قال إنها خطط صينية لتركيب سيارات في المكسيك وبيعها للأميركيين، قائلا «لن يتمكنوا من بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي. إذا لم يتم انتخابي سيشكل ذلك مجزرة بحق البلاد، وهذا أقل ما في الأمر. لن يبيعوا تلك السيارات».
ومع اكتساب تصريحات ترامب زخما على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت حملة بايدن بيانا وصفت فيه المرشح الجمهوري بأنه «خاسر» في صناديق الاقتراع في عام 2020 و«يضاعف تهديداته بالعنف السياسي».
وقالت الحملة إن ترامب «يريد 6 يناير ثانيا، لكن الشعب الأميركي سيمنحه هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر، لأنهم يواصلون رفض تطرفه وحبه للعنف وتعطشه للانتقام»، في إشارة منها إلى أحداث الكابيتول الأميركي الذي اقتحمه أنصار للرئيس السابق في العام 2021 لمنع تثبيت فوز بايدن.
ومن بين القضايا التي يركز عليها ترامب في حملته الانتخابية الإصلاح الشامل لما يسميها سياسات الهجرة «المرعبة» التي ينتهجها بايدن.
وكان ترامب تطرق مجددا إلى قضية الحدود، قائلا إن بايدن «طعن الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي في الظهر مرارا» من خلال منح تصاريح عمل «لملايين» المهاجرين، محذرا من أن هؤلاء الناخبين، والأميركيين من أصل إسباني، «هم من سيعانون أكثر من سواهم»، في محاولة لاستقطاب هذه الفئة من الناخبين التي تميل تاريخيا للديموقراطيين.
في وقت لاحق، تحدث بايدن في مأدبة عشاء بواشنطن، وحذر أيضا من «لحظة غير مسبوقة في التاريخ». وقال «الحرية تتعرض لاعتداء... الأكاذيب حول انتخابات 2020 والمؤامرة لإلغائها واحتضان تمرد 6 يناير تشكل أكبر تهديد لديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية الأميركية».
أضاف «في عام 2020 فشلوا، لكن التهديد لا يزال قائما». وقلل الرجل البالغ 81 عاما من شأن المخاوف حول تقدم سنه، وحاول التخفيف من حدة خطابه بشيء من الدعابة قائلا عن السباق الرئاسي «ثمة مرشح كبير في السن وغير مؤهل عقليا ليكون رئيسا. الرجل الآخر هو أنا».

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