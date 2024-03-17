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الهلال يواصل سلسلته التاريخية بفوز قاتل على ضمك

3/17/2024 2:37:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل الهلال المتصدر سلسلته التاريخية بتحقيقه فوزه الـ 29 تواليا في جميع المسابقات، وذلك على حساب ضيفه ضمك في الوقت القاتل 2-1 مساء السبت في المرحلة الـ 24 من الدوري السعودي.
ودخل الهلال التاريخ من بابه الواسع الثلاثاء الماضي بفوزه على مواطنه الاتحاد 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إذ بات أول فريق يحقق 28 انتصارا متتاليا، متفوقا على نيو ساينتس الويلزي الذي حقق 27 تواليا بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016 حين حطم رقما حققه أياكس الهولندي (26 انتصارا متتاليا) بين 1971 و1972.
وعادل الهلال الفريق الويلزي بين 25 سبتمبر 2023 و8 مارس 2024 في سلسلة بدأت بفوز على الجبلين في كأس الملك، وصولا إلى الفوز في المرحلة الماضية من الدوري على الرياض 3-1.
وبعد تكراره الفوز على الاتحاد في جدة (فاز ذهابا 2-0 أيضا)، انفرد فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بهذا الرقم القياسي، ثم عززه السبت بفوزه الـ 17 تواليا في الدوري، مبقيا على فارق الـ 12 نقطة الذي يفصله عن ملاحقه النصر الفائز مساء الجمعة على الأهلي 1-0.
وعانى الهلال للفوز، إذ انتظر حتى الدقيقة 79 لافتتاح التسجيل عبر سالم الدوسري، لكن ضمك عادل في الدقيقة 86 عبر الكرواتي دوماغوي أنتوليتش.
وتعرض ضمك لضربة بطرد ضاري العنزي في الدقيقة 88 بعد تدخل عنيف على البرازيلي ميشايل ديلغادو الذي سجل بنفسه هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وفي غياب مهاجمة الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة، استعاد الاتحاد حامل اللقب توازنه بعد الخيبة القارية وحقق فوزا كبيرا خارج قواعده على حساب الفتح بنتيجة 4-2. سجل رباعية الاتحاد المغربي عبدالرازق حمدالله (39 من ركلة جزاء و77) والبرتغالي جوتا (4+45) وأحمد الغامدي (64)، فيما سجل للفتح سالم النجدي (6) وسعد الشرفاء (66).
ورفع الاتحاد ـ الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد مد الله العليان لتلقيه الإنذار الثاني ـ رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.
وحسم التعادل السلبي مباراة الرائد أمام ضيفه التعاون في ديربي القصيم، ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 43 في المركز الخامس، فيما بات رصيد الرائد 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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